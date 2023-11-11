嘉義行道樹枝掉車道 女騎士摔車骨折 二審逆轉判國賠52萬

陳姓女子前年8月4日上午騎機車，經嘉義縣義竹鄉後鎮村172縣道時，因行道樹分枝突然斷裂掉落車道上，急煞後人車倒地，致下背、骨盆挫傷、腰椎骨折，向公所提國賠，一審遭駁回，二審認事故時公所既無相關養護計畫且無修剪紀錄，確有管理疏失，與陳女受傷具因果關係，判賠52萬元。

陳女主張，當時時速40公里，距該行道樹不到3公尺才看見它倒下，身體反應時間極小、約0.33秒而已。她認為，公所對該行道樹管理有欠缺，以及怠於採取足以防止該事故危險或損害發生具體措施，且與她所受傷害間具相當因果關係。去年4月19日以書面請求損害賠償遭拒，提國賠求償70萬。

義竹鄉公所指出，事發當日，嘉義縣政府所雇用廠商正進行行道樹修剪，公所與縣府共同協力針對該路段定期做行道樹養護。而當日修剪行道樹廠商是縣府所雇用，與公所無關。

嘉義地院認為，陳女既未能舉證證明公所就行道樹管理及維護有何缺失，也未能舉證證明行道樹分枝斷裂掉落確因公所怠於管理維護所致，及怠於採取足以防止事故危險或損害發生具體措施所致，駁回聲請。陳女不服上訴。

公所指出，該路段有關路容環境清潔維護、巡檢，及對2.5公尺以下喬木修剪，均統一由嘉義縣政府發包並維護，而2.5公尺以上喬木如有影響用路人視線及道路美觀時，始會進行修剪，該行道樹既為2.5公尺以上，即不會有影響用路人視線可能，所以未有怠於巡查及維護等管理缺失。

公所也表示，該路段鄰近嘉義沿海，短時間內可能有局部大雷雨及較強陣風，當時盧碧颱風外圍環流及西南氣流所挾帶風力、風勢交互作用影響下，致行道樹斷枝。

台南高分院指出，經查，該路段上2.5公尺以上喬木修剪、巡視、管理維護機關為公所，但事故發生時，並無訂定2.5公尺以上喬木修剪相關自治規則或養護計畫，也無針對2.5公尺以上喬木進行修剪、巡視紀錄。

尤其，當颱風季節來臨前，管理機關更應事先安排修剪枝、葉，減少樹木受風面積，以免樹木倒塌影響行車安全，公所對行道樹竟未有任何巡視、修剪行為，管理確有欠缺；且陳女發生事故因該行道樹分枝斷裂掉落在車道上所致，兩者間具有相當因果關係。

台南高分院認為，該事故發生是起因於2.5公尺以上喬木傾倒所致，與縣府曾於事故發生前（前年1月間）在該路段進行割草、灌木、草花及2.5公尺以下喬木修剪、道路環境維護、側溝清理無關。