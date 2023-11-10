創7公司開逾5萬張發票…詐團領上千萬獎金 3名共犯判決出爐

彰化地檢署2019年查獲虛設加水站「假消費，真中獎」統一發票獎金詐領集團，其中陳姓等3名共犯推稱「義務」幫忙登打發票、兌換獎金，沒領月薪，不被法官採信，依違反組織犯罪防制條例分別判處1年7月至2年6月不等有期徒刑，沒收不法所得9萬至22萬多元。可上訴。

判決書指出，陳嫌2016年12月間加入曾男組成的統一發票詐領集團，2017年4月21日參該集團分工，包括兌領中獎發票、對獎並剪取中獎的空白發票、登打虛開中獎空白發票、銷毀未中獎空白發票銷毀，合計參與製作2016年11-12月分至2019年7-8月分的17期假中獎發票，陳雨民除親自出面領獎，還委託知情的鐘等多名親友領獎，共計9987張，兌領得獎金共216萬1000元。王嫌是陳嫌的妻子，從事相同詐欺工作，以7453張中獎假發票兌領得獎金155萬9400元。盧嫌負責出面兌獎，拿7期、288張中獎假發票兌領得獎金共31萬6400元。

法官判處陳嫌2年6月有期徒刑，沒收犯罪所得2萬6320元，未扣案的薪資22萬3680元也沒收。王嫌判處有期徒刑2年，緩刑5年，提供150小時義務勞務。盧嫌被判處有期徒刑1年7月，沒收扣案犯罪所得9萬元，未扣案犯罪所得17萬4000元也沒收。

這件喧騰一時的「假中獎，真A錢」爆發於2019年，中區國稅局接獲檢舉，同一家公司的加水站開出1至10元統一發票中獎率偏高，彰化地檢署調查獲曾姓主嫌2016年底招募成員成立統一發票獎金詐領集團，在台中沙鹿等地成立7家加水站公司，自2016年11月起到2018年8月間的共17期發票，曾男和集團成員利用空白發票登打200元至20萬元不等的中獎號碼，兌領5萬9千多張發票，扣除課稅，成功詐領1547萬元。其中8名成員今年8月已被判刑。