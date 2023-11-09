陳零九代言加密貨幣列被告 JPEX在台負責人150萬交保

歌手陳零九。圖／聯合報系資料照片 在港、台有高知名度的加密貨幣交易所「JPEX」爆發出金爭議，包括陳零九在內港、台多位藝人捲入風波，因有受害人對陳零九提告，陳將從證人改列被告。

台北地檢署昨天就JPEX在台業務單位9路搜索、約談JPEX台灣首席合夥人張東穎等4人，訊後，依涉犯銀行法、洗錢等罪犯罪嫌疑重大，將張東穎、講師施瑀聲押禁見，台北地院今天審理，裁定張以150萬元交保、限制住居、出境、出海，施則以50萬元交保。

至於同案被告還包括業務員劉建甫以5萬元交保、公司登記負責人牛耿晟訊後請回。

據了解，陳零九因曾擔任JPEX的台灣區代言人，上月2日曾被檢調以證人身分約談，檢調從陳零九的供證發展線索，昨天展開搜索、約談。

張東穎在台團隊與香港團隊人脈重疊，包括陳零九在內JPEX在台被害人超過百人，專案小組正依銀行法、洗錢罪擴大追查案情。