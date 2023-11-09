快訊

團客政策為何轉彎？陸委會：新疆車禍處理讓政府覺得「準備好了」

乘客喊好冷…飛到逾4千公尺高空驚覺「窗戶不見」 英客機緊急返航

來台保密到家！旁人笑「張夫人來不及準備晚餐」 黃仁勳親揭今晚行蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳零九代言加密貨幣列被告 JPEX在台負責人150萬交保

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

歌手陳零九。圖／聯合報系資料照片
歌手陳零九。圖／聯合報系資料照片
在港、台有高知名度的加密貨幣交易所「JPEX」爆發出金爭議，包括陳零九在內港、台多位藝人捲入風波，因有受害人對陳零九提告，陳將從證人改列被告。

台北地檢署昨天就JPEX在台業務單位9路搜索、約談JPEX台灣首席合夥人張東穎等4人，訊後，依涉犯銀行法、洗錢等罪犯罪嫌疑重大，將張東穎、講師施瑀聲押禁見，台北地院今天審理，裁定張以150萬元交保、限制住居、出境、出海，施則以50萬元交保。

至於同案被告還包括業務員劉建甫以5萬元交保、公司登記負責人牛耿晟訊後請回。

據了解，陳零九因曾擔任JPEX的台灣區代言人，上月2日曾被檢調以證人身分約談，檢調從陳零九的供證發展線索，昨天展開搜索、約談。

張東穎在台團隊與香港團隊人脈重疊，包括陳零九在內JPEX在台被害人超過百人，專案小組正依銀行法、洗錢罪擴大追查案情。

JPEX 團隊

延伸閱讀

代言人陳零九遭JPEX吸金案牽連挨告 經紀人回應曝現況

衰捲JPEX違法吸金 陳零九受騙慘賠又挨告！緊急回應了

代言人陳零九遭JPEX吸金案牽連挨告 經紀人回應曝現況

慘了！JPEX加密貨幣涉違法吸金 陳零九代言受害也挨告

相關新聞

陳零九代言加密貨幣列被告 JPEX在台負責人150萬交保

在港、台有高知名度的加密貨幣交易所「JPEX」爆發出金爭議，包括陳零九在內港、台多位藝人捲入風波，因有受害人對陳零九提告...

七旬翁當Sugardaddy暈船…掏錢供血拼又嘿咻 妻查對話怒告小三求償

一名年約七旬的人夫透過包養網站找小三，多次出錢替小三購物及用餐，雙方傳訊「希望我們可以重新開始建立關係」、「即便再好的情...

北市棋牌社暗營賭場 警衝現場逮19賭客

台北市萬華警分局接獲線報，中華路一家棋牌社暗營賭場，警方3日持搜索票上門查緝，查獲孫姓員工等2名工作人員及陳姓等19名賭...

男子與妻談判連五撞妻友BMW 車撞進超商嚇壞人

彰化縣鄭姓男子懷疑妻子與男友人交往，今年7月間與妻子和其男友人相約在超商談判，但鄭男一看到妻子坐男友人的車到達時，二話不...

影／路權團體認為記點不該走回頭路 籲交通部守住底線

職業駕駛不滿違規記點制度，多次到交通部陳抗，交通部要在今年底前完成路段紅線10％改畫設黃線臨停區，未完成前有意暫緩違停記...

報導八八會館金主挨告 北檢今提訊郭哲敏釐清案情

涉及巨額地下匯兌洗錢、引發八八會館之亂的主嫌郭哲敏，今年8月從泰國押解遣返台灣，解送新北地檢署收押至今。去年12月，民報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。