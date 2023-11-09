慘了！JPEX加密貨幣涉違法吸金 陳零九代言受害也挨告

歌手陳零九。 圖／聯合報系資料照片 歌手陳零九日前代言加密貨幣「JPEX」，未料在香港爆出吸金詐騙案，檢調昨天搜索約談JPEX台灣首席合夥人張東穎與施姓、劉姓、牛姓3名幹部，依涉犯銀行法及洗錢防制法，訊後向法院聲請羈押禁見張東穎及施。據悉，目前有人向陳零九提出告訴，檢方收案後將一併偵辦。

JPEX官網顯示，JPEX數字資產平台是一間持牌並受認可的數字資產、虛擬貨幣平台，提供泰達幣、比特幣及以太幣等加密貨幣買賣服務，營運總部設於杜拜。

JPEX在台灣設有辦公室，但未辦理分公司登記，JPEX台灣首席合夥人張東穎、施、劉、牛等3名幹部，今年6月起透過JPEX涉嫌在台吸金，經投資人檢舉投訴，調查局及金管會皆有接獲檢舉，交由台北地檢署指揮偵辦。

擔任JPEX台灣區代言人的歌手陳零九同受波及，他曾表示自己也有投資，還因此損失了15%，檢調單位日前以證人身分約談陳零九後請回。據了解，目前有告訴人對陳零九提出告訴，檢方收案後，將一併調查偵辦。

北檢昨指揮調查局台北市調查處，執行搜索被告營業處及住居所共9處，依涉違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌，晚間訊問張東穎等4人。訊後，檢察官向法院聲押禁見張東穎及施姓幹部，諭知劉5萬交保，牛請回。

香港加密貨幣交易平台JPEX涉嫌串謀詐騙案，香港警方已接獲逾2000人報案，涉款約港幣13億元，不少藝人亦被質疑涉案。