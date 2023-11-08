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總統立委選舉倒數2個多月 境外資金蠢蠢欲動成查賄重點
距離明年總統、立委選舉僅剩2個多月，雲林地檢署加強查賄，並拍攝短影音、化身聲優宣導反賄選，受到國際情勢、兩岸局勢影響，今年查賄重點落在防止境外勢力干擾選情，雲林地檢署檢察長戴文亮表示，目前已觀察到境外資金蠢蠢欲動。
雲林地檢署今天在虎尾鎮布袋戲館舉辦反賄選宣導記者會，戴文亮表示，傳統查賄重點是防止賄選，但最近國際情勢及兩岸情勢動盪不安，所以今年查賄重點放在防止選舉賭盤、假訊息，以及境外勢力干擾台灣的選舉，他認為這部分影響會非常重大，要全力防止。
戴文亮表示，以兩岸局勢的變化，中共如果用飛彈來影響台灣，反而造成台灣民眾的反感，而且花費的金錢更多，如果同樣的資金用作賭盤，或是提供給島內勢力來影響選舉，反而省時省力，無形中對台灣選舉影響更重大，目前檢警調的情資都顯示境外資金的介入已經蠢蠢欲動。
民進黨雲林縣黨部執行長邱世文表示，日前已有耳聞立委的賭盤訊息，令人憂心可能影響選情。
雲林地檢署為讓反賄選觀念融入年輕世代，今天首度曝光雲林地檢署反賄選代言人「雲檢Mirai」及2支反賄短影音，即日起連續8周民眾掃影片中的QR code，點進去能連入有獎徵答活動頁面，回答問題即可參加抽獎活動，有機會獲取500元禮卷，民眾若有賄選相關訊息都可以用手機掃描QR code檢舉。
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