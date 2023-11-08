軍官情報處理中心值勤違規戴小米手環 挨記2大過打官司抗罰結果出爐

國防部電訊發展室方姓軍官前年值班時，未經核准偷帶小米手環到禁制區，被記2大過處分，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為軍方處分沒有違誤，判方敗訴，可上訴。

方身為電訊發展室電子處軍官，2021年2月25日至28日到情報處理中心值班，未經核准帶小米手環至禁制區，違反國軍營內民用通信資訊器材管理要點的規定，軍方核定大過2次。

方提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟，方主張自己因熱愛運動，購買的手錶、手環種類樣式眾多，前年值班時並非戴小米手環，而是配戴黑色SKMEI戶外運動手錶，此表沒有藍芽及震動功能，而同年月28日遺留在值班辦公座椅附近地上，之後再自行回情處中心取回。

方說，他的小米手環確實於2021年2月中旬開始丟失，至今尚未尋獲，但在哪裡、何時弄丟的已經不記得了，根據情處中心監視錄影畫面，只能說明他當時在值班座位上，手上有配戴一黑色塑膠環狀手環，但座位不是他一人專用的，他值班過後也有其他同仁使用過，認為軍方處分有疑慮。

北高行指出，根據監視器畫面、查扣的小米手環，認定方確實有攜帶有藍芽傳輸功能的小米手環到情處中心，方明知情處中心是機敏禁制區，禁止攜帶任何民用通信器材進出，卻還是違反規定，軍方處分沒有違誤，判方敗訴。