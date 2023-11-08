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台中人夫同時劈腿3女 小三還大讚「你越粗魯我越喜歡」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中蔡姓女子和先生結婚2年多驚覺老公同時偷吃3名女子，互傳自慰、鹹濕對話，甚至性交讓1人懷孕，法院勘驗對話發現有小三傳「認真吸你乳頭」、「你越粗魯我越喜歡」，蔡還問「進去的感覺」，對方回「心裡萬馬奔騰」，審理後判3名女子各應給付蔡女30、30、15萬元，可上訴。

蔡女主張，她和先生結婚2年多有1名小孩，2022年6月用電腦驚覺老公偷吃，同時間還和林姓、呂姓及尚姓等3名女子互傳鹹濕曖昧對話，或是單獨出遊約會、傳自慰影片、電愛，甚至性交導致林女懷孕後做引產手術，對3人各求償80、80，及20萬元。

對此，林女抗辯稱，和蔡夫是網路遊戲認識，對方卻隱瞞婚姻，直到2022年5月發現自己懷孕和他討論後去做引產手術，後來蔡夫才坦承已婚提分手，主張不清楚他有家室。

呂女則說，同樣和蔡夫在網路遊戲認識，他謊稱自己剛離婚、失戀，彼此才發展成網戀關係，也不知道他已婚，且2人僅止於網路上虛擬戀愛對象，沒有性交；尚女則說，和蔡夫只是朋友沒有發生性行為，也無親密對話，認為未逾越正常男女關係。

法院查，林女今年5月發現懷孕後，就得知蔡夫已婚仍互傳曖昧對話、私密影片，經勘驗LINE訊息發現，林傳「對公公的肉棒很迷戀」、「很認真吸吮你乳頭」，蔡夫則問「想知道進去的感覺」，林回「心裡萬馬奔騰」、「你越粗魯我越喜歡」，字裡行間互吐愛意、充滿恩愛。

法院比對證詞也發現，呂女最晚今年5月30日就知道蔡夫有老婆，蔡夫還傳「我們愛愛的時候，你都抓很大力、叫超大聲」，呂回「啊啊啊啊這樣叫？」蔡夫又繼續說「老婆，弟弟好硬喔～」、「讓你感受他多硬」，談及性交情形逾越男女分際。

另外，尚女因身體不適拒絕，蔡夫也傳「現在一講到愛愛就這樣」，可推知雙方之前確實曾性交；法院審酌3名女子和蔡夫交往情節，侵害蔡女配偶權程度，及職業收入等，各判應給付蔡女30、30、15萬元。

蔡女的先生同時偷吃3名女子，法院判3名小三應給付蔡女一共75萬元。示意圖／ingimage
蔡女的先生同時偷吃3名女子，法院判3名小三應給付蔡女一共75萬元。示意圖／ingimage

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