劉聖恕共諜案再+1！ 松指部少校遭吸收交付軍機被判刑

高雄高分檢偵辦空軍退役上校劉聖恕共諜案，涉案現、退役軍官被依違反國家機密保護法判刑2年至20年半，另一名空軍松指部鄭姓少校，事後被查出洩漏軍機，檢方追加起訴後，今天高雄高分院宣判，鄭因認罪輕判1年7月。可上訴。

此案以劉聖恕為首，劉男2013年退伍後到大陸經商，轉而被吸收成為共諜，他接受陸方指示，在台成立空殼公司，陸方發給的報酬，都轉匯至空殼公司帳戶，再由劉統籌運用，粗估吸收現、退役軍官共有7人涉案。

今年1月，高雄高分檢見時機成熟，兵分多路搜索，帶回劉聖恕、空軍孫姓中校、劉姓少校及龔姓、鄧姓、劉姓少校，其中劉聖恕、孫男、劉女、龔男等人複訊後聲押獲准，龔之後認罪獲得交保。

高雄高分院日前宣判，劉聖恕重判20年，犯罪所得1670萬元沒收，孫姓中校與妻子劉姓少校則被判處19年半、20年半，判刑為涉案軍官中最重，3人仍在押，其餘人則判2年至3年6月不等徒刑。

此案偵辦時，承辦檢察官陳俊宏另在搜索查扣的資料中，發現空軍松指部鄭姓少校涉案，8月中發動搜索，因鄭男否認犯行，檢方訊後聲押禁見獲准，全案偵結，追加起訴後移審至高雄高分院審理。

事後鄭男認罪以20萬元交保，高雄高分院考量鄭男犯案情節不重，且認罪配合審理程序進行，未取得報酬，依國家機密保護法職務交付機密罪，判刑1年7月。可上訴。

鄭男為空軍松指部地勤軍官，松指部轄下有專機隊，是總統專屬的「空軍一號」及政府高層行政專機基地，攸關總統、副總統安危，其重要性不言而喻，現役空軍少校涉入共諜被判刑，顯示共諜組織無孔不入，機敏單位都有滲透足跡。