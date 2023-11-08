刺青店遭縱火2死 家屬跪求重判

屏東市刺青店縱火案，老闆與妻子雙亡，許姓嫌犯遭押至今。家屬昨在靈堂下跪向縣長周春米陳情。記者張已亷／攝影 屏東市一家刺青店上月廿九日遭人縱火，廿八歲陳姓老闆娘傷重身亡，卅歲黃姓老闆送醫，在加護病房搶救一周後也宣告不治，釀兩死悲劇；屏東縣長周春米昨到靈堂致意，家屬當場下跪痛哭陳情，盼司法處重刑。

黃父哽咽說，兒子很疼老婆，撐這麼多天就是希望還能好起來做些事情；兩人孝順又懂事，買房買車，穩定後還要生孩子，大好前程與美夢全被許男毀了。

他控訴，事發至今許家人沒出面道歉，第一時間還找律師企圖減刑；他們不接受任何道歉及協商換取減刑，殺人就是要付出代價，希望司法處以重刑，「不希望其他人跟我一樣發生這樣的憾事」。

黃父說，許男一年前曾到兒子店裡消費，日前再到店，要求兒子再幫他刺青，被告知需排隊，許卻硬要兒子幫他插隊，之後一直賴在店裡，躺沙發、椅子，趕都趕不走；可能兒子十月廿七日講重話驅趕，引起許不悅，廿九日就來縱火。

縣長周春米說，縱火釀兩死令人感到沉痛，許男已被逮捕羈押，由檢察官偵辦，還給家屬事實與公道，後續聯繫犯保協會提供法律協助，「請家屬保重，會盡能力協助」。

黃男夫婦在屏東市民享路開刺青店，上月廿九日凌晨四點左右，遭十九歲許姓男子在店前潑汽油，點燃店外兩輛機車縱火，住在店內三樓的夫婦二人逃生不及。