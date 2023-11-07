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苗栗三義鄉代江明政涉買票丟官 二審判3年7月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣三義鄉第二選區鄉代江明政，涉嫌買票，台中高分院今判他3年7月徒刑、褫奪公權5年。圖／本報資料照
苗栗縣三義鄉第二選區鄉代江明政，涉嫌買票，台中高分院今判他3年7月徒刑、褫奪公權5年。圖／本報資料照

江明政去年當選苗栗三義鄉第二選區鄉代，不過被檢調查出涉嫌以現金5000元向李姓選民一家、熊姓縣民等人買票，江在上月間被台中高分院判決當選無效確定，面臨解職，刑事部分，江一審被判刑3年7月、褫奪公權5年，全案上訴二審後，仍認定一審認事用法無違誤，維持原判。

判決指出，江明政去年當選苗栗縣三義鄉第二選區鄉民代表，不過他被檢調查出，涉嫌分別在去年10月間，先向李姓男子一家，以一票500元的代價，向李家買票，提供2000元給李男，另外又在熊姓縣民住處，交付3000元，要求熊投票支持。

全案在苗栗地院審理時，江明政否認涉案，辯稱沒有拿錢給李姓男子，提到李男是競選對手的「結拜兄弟」，至於給熊姓縣民的3000元，是辦問政說明費的場地費、清潔費。

不過一審認為此案有多名證人指證歷歷，甚至有相關LINE對話截圖資料可稽，不採信江辯詞，依違反選罷法，判江3年7月、褫奪公權5年，沒收扣案賄款5000元。

檢方另外對江明政提起當選無效之訴，台中高分院在上月間審結，判江明政當選無效，全案確定，江將解職。

刑事部分，江上訴台中高分院，高分院今天宣判，認定一審認事用法無違誤，刑度也無過輕過重情事，駁回江上訴，維持一審原判，仍可上訴。

當選無效 選罷法 投票

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