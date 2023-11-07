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兒子媳婦婚變…嬤帶走未滿周歲孫顧2年11月 被控略誘判6月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園有位阿嬤因兒子媳婦婚變，她將未滿周歲金孫帶回老家自己養，遭前媳婦提告略誘罪，桃園地院審結，將阿嬤判處有期徒刑6月，本案可上訴。示意圖非本案。記者陳恩惠／攝影
桃園有位阿嬤因兒子媳婦婚變，她將未滿周歲金孫帶回老家自己養，遭前媳婦提告略誘罪，桃園地院審結，將阿嬤判處有期徒刑6月，本案可上訴。示意圖非本案。記者陳恩惠／攝影

桃園有個與兒子、媳婦同住的五旬阿嬤，自金孫出生就接手照顧，不過兒子媳婦卻開始不睦鬧離婚，嬤見狀逕自帶走當時未滿周歲的金孫搬回老家，兒子與媳婦不久就簽字，由媳婦取得孩子監護權，詎料，阿嬤拒絕交出孫，連家事法庭裁定交付子女的命令也不理會，直到去年元月間被告後，才甘願將孫還給前媳婦，桃園地院審結，依略誘罪將阿嬤判處徒刑6月，本案可上訴。

判決指出，五旬嬤原與兒子、媳婦及金孫一家四口快樂地住在平鎮區租屋處，2020年2月22日才過完年，兒子與媳婦起爭執鬧離婚，嬤看得心煩，收拾行李不顧媳婦阻止，帶著未滿1歲的金孫搬回楊梅老家。

兒子夫婦於3天後簽字離婚，並到戶政事務所辦妥文件，包括孩子的親權也歸媳婦。當阿嬤得知兒子放棄金孫的監護權，仍無視前媳婦多次要她返還金孫的要求，反而告知前媳婦只能探視、不能帶走，以此不正方式，片面將金孫留在身邊。

前媳婦先向家事法庭聲請交付子女，同年12月上旬法院命阿嬤交出金孫未果，再控前婆婆略誘罪，阿嬤直到去年1月15日才透過兒子把金孫送還。

法院審理時，阿嬤堅決否認略誘犯行，辯稱她是二等親祖母、是金孫主要照顧者，她覺得自已有義務保護無自保能力的幼兒，認為前媳婦不負責，且前媳婦盛怒會找小孩洩憤，因此爭搶孩子後，她將金孫帶回老家，後來法院確實有下交付子女裁定，但2021年3月15日前媳婦說沒辦法顧小孩，請她照顧，沒明講顧到何時，後來她於去年1月15日透過兒子把金孫送回。

法官認為，前媳婦因前婆婆關係，與幼兒隔絕長達2年11個月餘，讓孩子在最需母親慈愛階段，無法接受母親的關懷與照顧，有礙幼童健全成長。在此期間，阿嬤一再以各種訴訟手段極盡脫延交付子女執行，導致前媳婦身心嚴重受創，讓身為單獨親權人的生母竟無法遂行天倫之樂，只能求助司法，飽受思子之苦，阿嬤所作所為實在不值同情。

法官審酌，阿嬤犯案時年約五旬，五專畢業、從事網路行銷工作等情，雖然過去素行大致良好，但長期隔絕金孫與前媳婦的手段，不僅妨害前媳婦行使親權，也有礙未成年幼童健全成長，危害不輕，考量阿嬤始終未認錯，身為無親權者卻一再利用司法程序拖延交付金孫，審理時也未以同理心考量前媳婦所受身心創傷的犯後態度，量處有期徒刑6個月以資儆懲。

媳婦 阿嬤

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