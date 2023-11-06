快訊

折騰四小時毒品檢驗結果出爐！ GD跩笑步出警局

中職／猿隊第3戰推出曾仁和 桃園主場對決雙冠王鋼龍

黑熊揚皮爾的故事：烏克蘭戰火劫後餘生的動物奇蹟

第2例！受刑人可在監獄裡選總統 行政法院再裁准一例

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

在矯正署花蓮監獄服刑的賴姓受刑人認為受刑人無法參與明年「二合一」總統、副總統及立法委員投票，提行政訴訟聲請定暫時狀態假處分；台北高等行政法院審理，裁定花蓮縣選委會應於訴訟確定之前，於監所內設置投票所供賴投票。

台北監獄林姓受刑人認為，他的戶籍4年前遷入桃園市龜山區的台北監獄，主張可以參與投票，但要求台北監獄設置投開票所被拒絕，提行政訴訟；北高行日前裁准林可以在監投票，賴姓受刑人的獲准的聲請案，是2件法官裁准可在監投票的案例。

受刑人服刑時，原本戶籍一定要設在監獄所，2014年修正「矯正機關收容人戶籍管理要點」之後，受刑人不再強制將戶籍設在監獄所。

依矯正署統計，目前設籍在監所的收容人約有1000多人，部分受刑人服刑前在外租屋，入獄服刑後房東要求搬遷戶籍，只能遷到監獄內，另有部分受刑人將戶籍遷到監獄，致受刑人的投票權益引發爭議。

圖為台北高等行政法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北高等行政法院。記者王聖藜／攝影

受刑人 監獄 投票

延伸閱讀

政黨主席搭檔槍擊要犯選總統 每份200元收購連署書遭羈押禁見

槍擊要犯選總統也爆連署不法 每份200元當街現金買連署書遭查辦

無黨籍陳美妃選總統 苗栗縣選委會收件1萬2900份

持刀狠殺2人！「媽媽嘴命案」凶手近況曝 桃園女監典獄長：曾參加啦啦隊

相關新聞

爭相搶抱女兒弄傷前妻 歸化球星戴維斯：我不是故意的

台灣籃壇首位歸化球星戴維斯（Quincy Davis）今年5月間因小孩探視問題，與前妻在桃市警中壢分局青埔派出所前發生爭...

前法官陳志祥多次受訪談「兩情相悅說」 司法院記警告翻盤無望

基隆地方法院前法官陳志祥兼任職務法庭法官，判決前法官陳鴻斌性騷擾女助理懲戒案件後，接受媒體訪談共8次，司法院以陳言論逾越...

更生保護慶祝大會 蔡清祥：推動服務讓更生人就業不孤單

台灣更生保護會成立78周年，今天在台北市劍潭「青年活動中心」舉辦慶祝大會。行政院長陳建仁表示，期許台灣更生保護會能夠聯結...

第2例！受刑人可在監獄裡選總統 行政法院再裁准一例

在矯正署花蓮監獄服刑的賴姓受刑人認為受刑人無法參與明年「二合一」總統、副總統及立法委員投票，提行政訴訟聲請定暫時狀態假處...

千萬遊艇燒毀 維修技師涉過失嘉檢起訴

林姓維修技師2年前受郭姓遊艇船主委託到嘉義縣布袋遊艇港修繕遊艇發電機，造價上千萬元遊艇竟起火燃燒，林姓技師遭提告，嘉檢認...

彰化知名密醫被判刑 網友嘆「失去良醫」…衛生局清楚表達立場

彰化縣二林鎮知名梁姓牙科密醫被查獲違法執業，鑲牙所關門大吉，法官判處沒收35年非法執行犯罪所得2100萬元，相關消息傳開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。