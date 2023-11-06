第2例！受刑人可在監獄裡選總統 行政法院再裁准一例

在矯正署花蓮監獄服刑的賴姓受刑人認為受刑人無法參與明年「二合一」總統、副總統及立法委員投票，提行政訴訟聲請定暫時狀態假處分；台北高等行政法院審理，裁定花蓮縣選委會應於訴訟確定之前，於監所內設置投票所供賴投票。

台北監獄林姓受刑人認為，他的戶籍4年前遷入桃園市龜山區的台北監獄，主張可以參與投票，但要求台北監獄設置投開票所被拒絕，提行政訴訟；北高行日前裁准林可以在監投票，賴姓受刑人的獲准的聲請案，是2件法官裁准可在監投票的案例。

受刑人服刑時，原本戶籍一定要設在監獄所，2014年修正「矯正機關收容人戶籍管理要點」之後，受刑人不再強制將戶籍設在監獄所。