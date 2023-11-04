聽新聞
test
0:00 / 0:00
積欠罰款C300黑色賓士車遭查封 屏東分署下周二首拍
法務部行政執行署屏東分署於11月7日辦理拍賣會，法拍新園鄉占地210坪的土地持分、1輛C300黑色賓士車及多筆不動產，其中，該賓士車外觀養護良好，首次參與拍賣，有意購買的民眾可於下周二上午9點半到分署賞車，10點登記領號碼牌，10點半進行拍賣喊價。
屏東分署表示，1名男子於去年婦女節當天下午無照騎車又拒絕酒測，吃上18萬元罰單，在監理站繳了1萬元後就不再繳納，案件移送屏東分署執行，被發現他名下持分一筆位於新園鄉占地210坪土地的24分之1，換算下約8.75坪的土地遭查封。
該筆土地臨路，目前已進入3拍，底價為22萬4000元，有一棟屋頂已塌陷未申領門牌的建物坐落其上，建物所有人不明且不在此次拍賣範圍之內，地上長滿雜草、些許灌木及芒果樹。
此次聯拍還有1輛C300黑色賓士車，該車輛存放於鄉下，以帆布蓋住、外觀養護良好，因積欠罰鍰案件被查封，該車配有天窗，首次參與拍賣。
另有座落於東港、里港、春日、高樹、滿州、牡丹等鄉鎮的不動產與三地門土地，有意購買的民眾可在11月6日以前，將投標文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，也可以在11月7日當天下午2點半至3點於拍賣室現場投標，下午3點進行開標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言