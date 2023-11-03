政黨主席搭檔槍擊要犯選總統 每份200元收購連署書遭羈押禁見

共和黨主席、333政黨團結聯盟主席周克琦與曾被列名十大槍擊要犯的藍信祺搭檔參加總統大選，被控涉嫌在台北市區以每份200元的價碼收購連署書，台北地檢署指揮調查局搜索約談，複訊後依違反總統副總統選舉罷免法聲押周，台北地方法院今裁定羈押禁見，可抗告。

台北地院指出，依卷內證據資料，足以認定周克琦涉犯總統副總統選舉罷免法對連署人交付賄賂使其為特定被連署人連署罪，犯罪嫌疑重大，並有事實認定周有湮滅證據、勾串證人或共犯之虞，且有羈押之必要，故裁定羈押並禁止接見、通信。

藍信祺早年因犯下台北市虎山雙屍命案，被名列十大槍擊要犯，又因主張以武力解放台灣，被以涉犯內亂罪等關押10餘年，出獄後轉而從商，他曾多次宣布要選總統，2015年藍首次稱要選總統，但因連署失敗未果；2019年參選時高掛「殺蔡英文」布條遭送辦，最終仍因連署失敗未能參選，今年則與周克琦搭檔參選正副總統。

周克琦去年底九合一大選期間，涉嫌以餐會或發走路工，替特定政黨推出的台北市長、市議員候選人助選拉票，涉犯選罷法遭查辦，檢方不起訴確定；他另與莆仙同鄉會常務理事潘進東、中華赤色聯盟政黨主席朱俊源合謀，接受中國福建省莆田市台辦贊助，於去年九合一大選期間，動員民眾抗議「世界民主運動大會」，現場為特定候選人造勢，被檢方依反滲透法起訴。

檢調調查，周、藍涉嫌在台北市區以每份200元的價碼收購連署書，台北地檢署指揮調查局搜索約談周、藍等5人，複訊後依違反總統副總統選舉罷免法聲押周，藍則請回，其餘周姓、蔡姓、傅姓被告各以2萬元交保及限制住居。