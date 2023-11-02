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啦啦隊前國手落魄當小偷被抓包 他悶殺好心女房東最終下場曝光！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

前競技啦啦隊國手劉殷瑋因積欠鉅額債務、缺錢花用，前年潛入馮姓女房東的住處行竊，未料被馮女發現喊「有小偷」，他先用手勒昏再拿枕頭悶住馮女的口鼻致死，最後擦去現場跡證後離開，最高法院今依強盜殺人罪判劉無期徒刑，褫奪公權終身定讞。

劉（36歲）2021年11月21日向馮女承租新北市新莊區的房屋，對方好意讓劉提前入住，劉卻在簽約5天後的凌晨4時許，潛入馮女住處行竊，偷走現金2000元、1支手表，再到馮女臥室內竊取耳環時，馮女驚醒質問身分，他上前以手用力摀住馮女嘴巴，馮女認出他的身分表示「有事好好說」，再與劉一同走至客廳，趁機大叫「有小偷」並試圖逃跑。

劉從後方勒住馮女頸部至昏迷才鬆手，馮女甦醒後再度大喊求救，劉擔心事跡敗露拿枕頭摀住馮女口鼻，導致對方窒息身亡。劉犯後拿枕頭、馮女襪子，擦拭屋內門把、皮包、桌子、窗戶等處，避免殘留跡證才離開。

劉回家發現腳上舊傷出血，又擔心作案現場留有跡證，於是再度潛入馮女住處擦拭血跡，最終騎車把枕頭、襪子沿路隨意丟棄，並至當舖企圖典當耳環。馮女丈夫回家發現馮女仰躺在客廳地上且無呼吸心跳，調閱家中監視器錄影畫面，報警處理。

劉坦承勒脖、摀口鼻，但供稱沒有殺害馮女之意，僅是為了遮掩叫聲，還稱當時有使用毒品咖啡包，對犯案過程僅有片段印象。

一審認為劉殷瑋因為擔心事跡敗露，以枕頭持續悶住馮女直到窒息，且劉沒有精神疾病，亦無證據證明當時留有施用毒品，不適用刑法減刑條件。

一審認為劉多次進出案發現場滅證，更故意傳訊給馮女企圖佯裝不知她已死亡，心存僥倖，審酌馮女家屬不願原諒劉，但經醫院鑑定認為劉仍有教化可能性，依強盜殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身。

二審指出，案發後劉的母親及姊姊均願意接納他返家，對於未來復歸協助或有正向助益，劉的社會支持尚足，且年紀輕，具備基本人際交往能力，認為劉是欲行竊快速獲取金錢，卻被馮發現，為了避免被逮捕，才在情急之下犯案，與一開始就要強盜掠取財物情形不同，撤銷原審判決，仍判決劉無期徒刑，褫奪公權終身；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

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啦啦隊前國手劉殷瑋殺死女房東，最高法院判決無期徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
啦啦隊前國手劉殷瑋殺死女房東，最高法院判決無期徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

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