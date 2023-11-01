聖心女學生稱水壺遭加粉筆灰案 無法舉證求償60萬敗訴確定

2019學年度就讀聖心女中國中部的呂姓學生指控王姓等5名同學在她的水壺內投入不明物體，害她喝下後感到食道紅腫、急性扁桃腺發炎及潰瘍，還患混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症，她提告要求5人與張姓女導師連帶賠償60萬5140元，並請求聖心女中與張女負連帶賠償責任，一審敗訴。台灣高等法院認為呂女無法舉證，駁回上訴確定。

呂姓女學生主張2019年12月16日中午至下午2點期間，放在教室裡的水壺遭王姓、張姓、莊姓和2名林姓女同學中的1人投入不明物體，害她受傷而支出醫療費用30萬5140元，還因此飽受30萬的精神損害。呂姓女學生認為張姓女導師沒有盡力防阻事件發生，應該要與這些學生一起負侵權行為損害賠償責任。

另外，呂姓女學生也認為聖心女中僱用張女，也應該要連帶賠償，因此請求5名女同學和張姓女導師連帶賠償60萬5140元，及聖心女中與張女負連帶賠償責任；另請求聖心女中返還11萬的學雜費。

高院民事庭審理後認為，從資料上來看，根本無法證明5名女同學有在水壺裡放異物，不能只因呂女和其中幾個人交情不好，或是同學傳聞是5人之中的某人所為，就推論她們有不法行為。

而聖心女中在事件發生前，已制訂「校園霸凌防制執行計畫」，定期舉辦防制校園霸凌宣導活動，建立防制校園霸凌因應機制，張姓女導師在開學典禮、週班會、家長會等公開場合也宣導防制校園霸凌的各種措施，且將不記名的生活調查表發給學生，以問卷方式讓學生在沒有壓力之下提供申訴管道。高院認為無從認定聖心女中與班導師在事件發生前未善盡防護之責，或有怠於行使職務的行為。

高院認為呂姓女學生既然無從舉證是誰有在水壺裡放異物，又不能證明班導師怠職，或是學校放任，索賠60萬5140元無理。

至於學雜費部分，呂姓女學生無法證明聖心女中未善盡注意義務，高院認為無從請求學校返還11萬學雜費，且呂母也不是教育契約的「當事人」，無從請求返還。本件不得上訴。

本案在一審時，刑事局曾鑑定水壺內的不明粉末，鑑定結果是含碳酸鈣成分，但含碳酸鈣的物質很多，當時士林地方法院認為無從認定水壺遭投入粉筆灰，且呂女陳稱「水壺整瓶都是綠色的水」，碳酸鈣在物理上難溶於水「眾所周知」，要說是粉筆灰溶解於水而讓水呈綠色液態大有疑義。