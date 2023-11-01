世界明珠土方弊案獲利1.9億 天道盟美鷹會王建翔等63人遭訴

台北市土石方同業公會理事長王建翔，為天道盟美鷹會成員，綽號「毛毛蟲」，其投資開發公司承攬北市南港豪宅建案「世界明珠」土方清運工程，涉嫌「北土南運」違法棄土，不法所得高達1.9億元，全案士林地檢署今偵結，依廢棄物清理法「違法清除、處理廢棄物罪嫌」起訴63名被告，聲請沒收上億元不法所得。

士林地檢署今天偵結重大環保犯罪案，王男承攬位於台北市南港區豪宅「世界明珠」31萬8000立方米的土方清運工程，自2020年11月起至2022年1月間止，涉「北土南運」非法棄土牟取暴利。

檢方指揮兩波搜索合計28處後，積極溯源偵辦偵結，認為被告等人涉有違反廢棄物清理法，「違法清除、處理廢棄物罪嫌」起訴63名被告。

檢方強調，請求法院對業者等主嫌從重量刑，及併科相當金額之罰金，犯罪工具砂石車44輛(扣案13輛、未扣案31輛)，則一併聲請法院宣告沒收，此案向法院申請被告等人犯罪所得1億9千餘萬元宣告沒收（以扣案1億4447萬元，其餘未扣案約5480萬餘元）。

被告身分為兩家土方清運處理業者負責人及員工、二家土資場負責人、車隊負責人7人及司機47名等。

檢方指出，不法清運業者以每立方米800元至900元不等價格，標得土方清運工程後，先以每立方米20元至40元不等價格，向土資場購買收容同意書後，再以每立方米700元至750元不等價格，透過LINE車隊群組呼叫司機出車，利用深夜將土方運至中、南部各地棄置，以規避查緝。

檢方追查，土資場業者配合運送聯單上用印，並開立收容完成證明文件，宛如販賣收容同意書方式牟利，總計非法棄置近15萬立方米土方，造成國土受到破壞汙染，影響當地生態環境及居民居住健康。

檢方指出，全案國土保育及環保案件專組陳彥章主任檢察官率領劉畊甫檢察官，長期跟監蒐證、縝密執行，一網打盡土方源頭，起訴全數涉案被告，盡力遏阻重大環保犯罪繼續破壞國土情事，檢方將持續積極偵辦破壞國土保育案件。