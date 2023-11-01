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AI訊息困擾鄭文燦 籲制定專法因應

台灣醒報／ 台北報導

民眾黨發言人楊寶禎、立委賴香伶1日呼籲NCC制定AI專法，還有強化因應詐騙作為。（Photo by 台灣醒報）
民眾黨發言人楊寶禎、立委賴香伶1日呼籲NCC制定AI專法，還有強化因應詐騙作為。（Photo by 台灣醒報）

「AI生成的深偽影片與音檔風行，對社會影響巨大，政府應儘速制定專法！」民眾黨立委賴香伶1日在記者會指出，詐騙與假訊息影響逐漸擴大，需透過專法才能有效管理；民眾黨發言人楊寶禎則說，電信詐騙逐漸氾濫，政府除了攔截「+886」電話外，也應控管門號，減少詐騙簡訊流竄。

AI深偽副閣揆也受害

賴香伶說，民眾黨主席柯文哲之前也受到深偽音檔的困擾，他們問了調查局後，調查局證實柯文哲批評賴清德的音檔是假造的，而如今行政院副院長鄭文燦也有待女子進入飯店的影片流出，鄭文燦對此原本說是「影片老舊」，但後來又說自己並非影片中男子，並呼籲檢調儘速協助調查釐清，而這可見深偽影片造成的效應。

賴香伶說，政府推動《新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版》，要以「識假」、「破假」、「抑假」與「懲假」等方式打詐，但法規仍受限，如境外IP就不能成為司法追查證據。NCC並未如德國提出《網路執行法》、歐盟提出《數位服務法》一樣，提出專法草案，賴香伶呼籲朝野都儘速提出專法。

應加強電信門號控管

發言人楊寶禎指出，新收電信詐欺案從2019年的3.4萬件，上升到2022年的16萬件，NCC雖宣稱今年「+886」的電話攔截率高達9成，但今年1到8月電信詐欺案已經高達15萬件，今年恐高達20萬件，可見如今的攔阻手段緩不濟急，而且除了通話以外，詐騙簡訊占比也逐漸提高，NCC應加強門號控管。

民眾黨團表示，隨著科技日新月異，AI在假訊息、詐騙等方面的影響愈來愈大，建議政府仿照國際制定專法因應，另外，詐騙案件量也逐漸提升，但政府的精進作為似乎成效不彰，應該檢討並推出更有效的措施，如手機門號控管。

專法統一管理

有媒體質疑，先前政府已經通過「小玉條款」：「製作或散布他人不實性影像，最重處5年有期徒刑，若有意圖營利則可處7年有期徒刑。」是否還有立專法的必要？賴香伶回應說，以柯文哲的音檔為例，就不是性影像的範圍，且犯罪型態推陳出新下，不如制定專法來管理，還可討論數位平台責任等議題，避免掛一漏萬。

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