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果農和工人大吵...拿強鹼狂噴他頭臉釀全身3成腐蝕燒傷

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中李姓果農和林姓工人因細故口角，他竟拿平時噴灑果樹含有氫氧化鈉強鹼的藥劑，趁著林中午坐在路邊吃飯時，近距離朝他頭、臉一陣狂噴，林臉部、頭皮及全身近3成遭腐蝕、燒傷，李犯後還狡辯「不是故意的」，但法院不採信，認為李顯有傷害故意，依傷害罪判他5月徒刑，可上訴。

檢警調查，李男2022年3月14日和林男因拆除鋼架放置問題起口角，李心生不滿就趁著對方中午坐在路邊吃東西時，拿他用來洗芒果的農業噴霧器直接朝的林的臉部、身體狂噴。

由於該清潔劑成分含有氫氧化鈉（片鹼），林遭噴灑造成他頭皮、臉部及背部都有二度腐蝕傷，體表面積高達29%有三度燒傷，並報警對李男提告

台中地院審理時，李男矢口否認犯行，辯稱當時請林男把鋼柱移走對方不肯、態度又差，自己很氣憤就拿清潔劑甩他，但不清楚裡面是什麼成分，平常是用來洗芒果，還說他不是故意的。

李男的辯護人則說，李使用的清潔劑是片鹼，當時他已經大量用清水稀釋，而且是用在果樹上，因李噴灑過程也沒有戴防護措施，所以不知道會造成林男受傷，充其量只是過失傷害。

但法院查，李男在檢察官偵訊時供稱「他知道噴灑的化學藥劑具有腐蝕性」，法院準備程序時也說「他噴灑的是清潔劑」，且當時朝林男噴灑僅距離4公尺，另勘驗清潔劑外包裝上表示成分為「氫氧化鈉（片鹼）」還印有驚嘆號，顯然對人體有相當危害性。

法院認為，李男是智識正常成年人，對於近距離朝人噴灑氫氧化鈉藥劑，將造成人體皮膚遭化學腐蝕受傷的結果，不得推諉為不知，認定他有傷害故意，審酌李造成林身體多處腐蝕、燒傷，犯後否認沒和解，依傷害罪判他5月，得易科罰金。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

傷害罪 提告 工人 檢察官

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