陸配在中國商業銀行工作37年…內政部不准她定居台灣 官司結果大逆轉

內政部長林右昌。圖／聯合報系資料照片

大陸籍劉姓女子在中國工商銀行任職逾37年，10年前和台灣周姓男子結婚並取得長期居留證，但欲申請在台定居時，被內政部以曾任職大陸黨務、行政等職務為由拒絕，她不服提行政訴訟，台北高等法院認為內政部沒有請國安單位協查，逕自處分違法，判決撤銷原處分，內政部應依法院見解重新決定，可上訴。

劉女1983年12月至2021年4月間擔任中國工商銀行徐州分行辦事員，時間逾37年，而她2013年1月22日和周結婚，內政部2017年許可她來台長期居留；劉女2021年4月30日申請在台定居，內政部召開會議認定她曾任職大陸黨政軍職務而不准，且3年內不得再申請。

劉女提告主張，她在中國工商銀行任職37年，完全沒有從事任何政治性任務，或代國家行使公權力的職位，只從事單純的辦事員工作，她結婚來台至今已逾9年，且連續9年均在台灣超過184天，她向移民署申請定居台灣，是出於對台灣的認同和喜愛、夫妻感情穩固融洽，而居留定居許可辦法限制她不得申請定居，也沒有離職幾年後可再申請的例外規定，顯然已侵害她的家庭權。

她認為中國工商銀行是單純營利性上市公司，不屬於政務系統或直屬事業單位，且她不是黨員，既不受黨章約束，也未從事黨務工作，但內政部卻將中國工商銀行恣意解釋為涉及黨務的政治性組織，而不准她定居，處分認事用法有重大違誤，請求法院撤銷。

內政部反駁，中國工商銀行是大陸五大國有商業銀行之一，是大陸國有資本控股公司，也是國務院所屬事業單位，並設有黨委，由董事長兼任黨委書記，落實中國共產黨黨中央及國務院的重大決策，進行共產黨在中國工商銀行的黨建工作，認為劉女任職於大陸黨務、行政或具政治性機關的事實明確。

內政部表示，考量劉女在台的家庭權及團聚權，並未廢止她長期居留許可，而依照按兩岸人民關係條例規定，大陸地區人民經許可在台長期居留者，居留期間無限制，已考量劉女的最佳利益，劉女並沒有無法長期在台居住。

北高行指出，劉女在法院陳述曾在中國工商銀行擔任辦事員，剛進入銀行時在櫃檯辦理存款等金融業務，後來擔任外勤客戶經理推銷金融卡、信用卡，與退休證明一致，但從內政部會議結論無法判斷究竟考量了哪些因素，認定中國工商銀行屬於大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體。

再者，內政部不准劉女定居處分之前，沒有依照會議決議請移民署專勤隊詳加查察，並請國安單位協查有無國安疑慮，也沒有請國安單位及大陸委員會就劉女任職的組織架構、職務階級、工作性質及內容提供意見。

北高行指出，內政部針對劉女申請定居案，全然不需請國安單位協查，就能得出不准定居的結論，令法院不解，內政部在劉女任職中國工商銀行組織架構、職務階級、工作性質及內容均不明的情形下，逕自認定曾任職大陸黨政軍職務，處分決策事實基礎資訊不完全而違法，判決撤銷處分。