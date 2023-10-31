莓果檢出A肝病毒 消基會向好市多公司提團體訴訟

好市多進口冷凍莓果檢出A肝病毒，消費者文教基金會31日到士林地方法院內湖民事大樓遞狀，代替135名消費者提起團體訴訟，向好市多公司求償新台幣1107萬餘元。中央社（消基會提供）

消基會表示，好市多進口冷凍莓果檢出A肝病毒，未提前防範且後續賠償措施不足，今天代替135名消費者提起團體訴訟，向好市多公司共計求償新台幣1107萬餘元。

消費者文教基金會今天到士林地方法院內湖民事大樓遞狀，代替135名消費者向好市多公司求償精神慰撫金、懲罰性賠償金等，總計請求1107萬2620元。

消基會新聞稿指出，據外媒報導，美國今年3月間接連發生多起民眾食用好市多冷凍莓果後驗出A型肝炎，產品均已下架回收；台灣衛福部食藥署4月間發布新聞表示，已請地方衛生單位監督好市多完成後續回收銷毀並依法處辦。

消基會指出，相關被檢出有問題的莓果產品，已於今年3月由美國發出警示通報，好市多公司明知莓果產品有危害衛生安全之虞，卻未進行必要稽核與預防性下架，涉違反食品安全衛生管理法。

消基會強調，希望台灣製造、輸入的產業，應確立檢驗機制，確保製造、輸入的產品符合可合理期待之安全性，若發生事故，也應承擔企業社會責任，主動下架、回收有疑慮產品，並對權益受損的消費者道歉及提出補償措施。