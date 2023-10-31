他過馬路半途停下抱狗進寵物推車 害騎士摔慘…判3月刑　

行人穿越道示意圖。圖／聯合報系資料照片

王姓男子不走斑馬線過馬路，張姓機車騎士行經為避免撞上王而緊急煞車，機車失控人車倒地，張受重傷，台北地院審理認為，王闖越馬路與張的受傷有因果關係，依過失傷害罪判王有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

王姓男子2022年10月8日中午12時欲由南往北方穿越台北市西藏路，他應由行人穿越道穿越，且應注意來往車輛，卻貿然闖越馬路；張姓騎士當時騎車在西藏路由西往東行駛，為避免撞上王緊急煞車，人車倒地，膝、腳、手肘、肩膀多處挫傷，張對王提告，王被起訴。

法院審理，王否認過失傷害，辯稱張是騎車自摔，「與我無關」，還表示張摔車的地方與他的位置有一段距離，「不是在我面前摔的」。

法官調查，行人不得在設有行人穿越道旁100公尺範圍內穿越道路，而專用號誌紅色燈號閃光顯示時，行人跨入道路之前，應先停止並注意左、右來車，道路交通安全規則有明文規定。

不過，案發時王姓男子推著寵物推車、牽著犬隻沿著西藏路行走，將犬隻抱起放入推車20秒，未先查看有無車輛，也未走在行人穿越道上，造成張閃煞不及人車倒地，有監視器為證。

法官認為，依勘驗筆錄可認定王確有違規穿越道路的過失，檢方將案子送請台北市車輛行車事故鑑定會，結果也認定王未注意來往車輛為肇事次因，王闖馬路犯過失傷害罪，應依法論科。

判決書說，王穿越道路時未遵守交通規則致發生事故，沒有賠償張姓騎士的損害，考量張表示與王調解3次，沒有感受到王的誠意，對王量刑。