比市價還便宜！ 桃園分署30KG黃金全法拍 時間地點曝光
黃金拍賣會倒數計時，法務部行政執執行署桃園分署今年8月查封30條黃金，消息曝光後不斷接獲詢問電話，經過連日緊鑼密鼓籌備，黃金拍賣會將在31日於桃園分署登場，當天上午8點30分開始登記、10點開始拍賣。
這次拍賣30條各約1公斤重黃金條塊，是財政部關務署台北關於3年前所查扣，雖歷經多年淬鍊，經鑑定結果仍維持完美成色9999純度，重量均達 1 公斤，市值卻從查扣時4600多萬元飆漲至6000多萬元，足見黃金的保值與珍貴。
這次拍賣共分14個標別，前8個標別均以3條為一標拍賣，後6個標別，則以單條為一標方式拍賣，有興趣的民眾千萬別錯過，也歡迎中、大盤商及相關業者蒞臨會場搶標。由於黃金具有保值、易於變現等多重優點，在俄烏戰事未定、以巴衝突又起，以及國際情勢丕變下，金價行情持續看漲。本次拍賣底價的酌定，是參考黃金牌價及回收價等而有所折扣，拍賣所得將全數充裕國庫，想逢低買進的民眾務請把握。
桃園分署提醒，有興趣的民眾須簽署承諾書、以「現金」限50張千元鈔或「刷卡」方式繳納新台幣5萬元保證金，就能登記進場應買及閱覽拍賣標的物。如順利得標，拍定人應當場以信用卡刷卡支付，或以匯款方式於當天下午2點前完成匯款程序，以確保當天下午3點30分前桃園分署可查得機關帳戶的入帳紀錄，詳細拍賣資訊可參考桃園分署官方網站公布的拍賣公告及訊息。
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