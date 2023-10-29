認為遭騙2千元…男子小吃店消費後不滿 搶走2萬被判刑

范姓男子到基隆市1家小吃店消費時，與徐姓女子發生消費糾紛，認為徐女騙走他的2000元。事後見徐女在路旁講電話，將她打到無法抗拒，搜刮她背包內約2萬元後，又踹徐女數腳才離去。基隆地防法院審理後，依強盜罪判刑5年6月。全案可上訴。

判決指出，范男今年7月21日晚間，先與徐姓女子因陪酒唱歌費用發生糾紛，認為遭徐女騙走2000元。同晚9點42分走出店外，看見徐女蹲坐路旁講電話，與人有說有笑，一時氣憤對她拳打腳踹，並在徐女不能抗拒下，強取徐女的背包翻找 財物。

范男先拿走徐女背包內小皮包中的現金300元，再撕開放在背包內的紅包袋，裡面裝有2萬元，全數放進褲子左側口袋後，將背包丟至地上，再次踢踹徐女才離去。

徐女被攻擊後，出現頭痛、胸痛、頭暈目眩、噁心伴有嘔吐等傷害報案。警方調閱相關監視器畫面，查出40多歲范男涉案，偵詢後送辦。基隆地檢署檢察官偵查後，依強盜罪嫌起訴范男。

范男在檢方偵查及法院審理時都承認犯案，法官查出供述與徐女證述情節大致相符，並當庭勘驗監視器攝得畫面、徐女診斷證明書與病歷資料及警方蒐證照片、車輛詳細資料報表、贓物領據，加上扣案遭撕毀紅包袋事證，認定范男暴行。

法官指出，范男僅因2000元金錢糾紛，即對徐女拳打腳踢，在她不能抗拒下強取背包內現金，得手後又踢踹徐女，犯罪情節不輕。范男犯後未賠償徐女，僅當庭向徐女表達歉意，無從適用刑法減刑規定，依強盜罪處有期徒刑5年6月。