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立委促交通違規先勸導非開罰 網紅：把守法的都當白痴

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

立委何欣純在臉書（ https://udn.com/news/story/6656/7536273 ）發文指交通違規記點新制要檢討，應採「先勸導、再舉發、再開罰」，結果被網友罵翻。多次對路權發聲的網紅Cheap表示，「把守法的都當白痴，誰還要守法？」

何欣純表示，交通違規處罰新制上路，她不斷收到陳情，「違規記點累計12點要吊扣駕照，沒辦法工作送貨，生活怎麼辦？」、「車子停在自己家騎樓，不斷被魔人檢舉，一疊罰單繳不起怎麼辦？」、「收到罰單一看，明明就沒影響交通安全，開單前可不可以先用勸導方式就好？」

何欣純列3點要求違規記點新制要檢討，全國舉發件數遽增，警察勤務執行量爆增，有影響治安處理量能之疑慮。二是趕快協調地方政府部份時段可依法開放部分路段包括路邊及騎樓、夜間彈性停車之路段、時段，供民眾停車。三是在沒有妨害交通、不影響安全的情況下，應採「先勸導、再舉發、再開罰」當作執法原則。

對此，Cheap在臉書也列出3點逐一反對，他表示，違規記點12點，吊扣駕照兩個月還是很寬鬆，不但不應該放寬，職業駕駛應該要有更嚴格標準。另外台灣的交通工程太爛，沒有避車彎、卸貨區，要貨車怎麼卸貨? 他也不奢望台灣駕駛可以學日本，停在200公尺外的停車場卸貨，但政府不要啥都沒做，就只會開紅單。

Cheap說，日前國道3號遊覽車4死車禍，駕駛就是違規慣犯，「真的要放寬嗎？會被記12點扣駕照的，拜託別當職業駕駛好嗎？」

Cheap表示，第二，自家騎樓雖屬私人所有，但不能阻礙行人通行，停車、雜物就會讓行人走在馬路上，「要不然政府做一條實體人行道來」。他並指「收到罰單，明明沒影響交通安全」這一點最扯，「這是什麼白癡話，有沒有影響不是自我感覺良好，沒影響交通幹嘛不畫停車格，台灣人就是這樣，沒出事就當沒事」。

Cheap表示，明明法都立好了，為什麼不好好遵守，說到底台灣還是人治社會，不是法治社會，把守法的都當白痴，誰還要守法？

網友說，「都沒有反省會被記到扣駕照，是誰的問題」、「真的是上古時期的交通觀念」、「可以累積到12點，就表示此駕駛不適合開車了吧，吊扣剛剛好」、「可以累計到12點的，不知道實際上已經害死多少人了」。

網友表示，「立委平常習慣了，講個話公務員都要乖乖聽，真的當作自己見解都對」、「違規但沒有影響交通安全不用開罰，偷竊沒有影響被害人財務狀況，可以不用判刑嗎」、「所以很多台灣駕駛就覺得反正等到警察來勸導再走就好了，才會造成一堆違停、一堆危險、一堆塞車」、「真想看立委把文章翻成英文，給世界檢視看看台灣立委的才華」。

今年6月底開始實施交通違規記點新制。示意圖。本報資料照片
今年6月底開始實施交通違規記點新制。示意圖。本報資料照片

駕照 何欣純

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