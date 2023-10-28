國產署向救總討100萬管理費 法院判敗訴

救總。圖／聯合報系資料照片

中華救助總會109年收歸國有，至今未搬離裕民大樓並積欠管理費，國產署提告請求返還不當得利100萬餘元。法院認為，國產署為區分所有權人，有給付管理費義務，日前判決敗訴。

財政部國有財產署指出，行政院不當黨產處理委員會民國110年行文財團法人中華救助總會，其房地以「收歸國有」為原因並登記為中華民國所有，由國產署為管理機關。

國產署主張，救總拒絕搬遷而繼續無權占用房地，且於110年11月起至112年8月均拒絕給付裕民大樓管理費，由國產署墊繳，經多次催告後未獲置理，因此向救總請求返還不當得利新台幣100萬9400元，並應按月給付管理費。

救總認為，目前房地是否為國產署所有，或救總是否無權占有，仍待行政法院判決確定，國產署也極有可能喪失所有人地位；此外，國產署非社區管理負責人或管理委員會，無權利依公寓大廈條例向救總請求給付管理費。

救總主張，目前房地管理機關為國產署，就有給付管理費的義務，且救總已繳交補償金給國產署，作為占用使用房地的對價；另外，此案應於救總被行政法院認定為國民黨附隨組織一案判決確定前，法院應裁定停止訴訟。

台北地方法院簡易庭審理後認為，依照裕民大樓規約、公寓大廈條例，國產署非社區管理負責人或管理委員會，無權向救總請求給付管理費，且國產署基於區分所有權人之身分，確有繳交管理費的義務，因此判決國產署敗訴，可上訴。