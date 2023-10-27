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快取寶吸金案定讞 13人中有4人未到案拘提

中央社／ 嘉義市27日電

快取寶公司涉違法吸金案，一審判身兼投資人與招攬人黃姓男子等30人無罪，二審改判黃男等13人1年10月至9年不等徒刑。全案日前定讞。嘉義地檢署今指出，13人中有4人未到案拘提。

全案起於，快取寶公司原本在台北市捷運站設有108個智慧型取貨儲物櫃點，主打線上購物、捷運站取貨等服務，負責人孫岳澤夫婦於民國106年間周轉不靈而跳票，失聯多時，引起投資者恐慌。

嘉義地檢署歷時多年偵辦，認定孫岳澤夫婦涉吸金新台幣188億餘元，依違反刑法詐欺、銀行法非法經營收受存款業務等罪起訴孫岳澤夫婦及黃男等30人。

負責人孫岳澤夫婦潛逃海外至今。一審判身兼投資人與招攬人黃姓男子等30人無罪，二審改判黃男等13人1年10月至9年不等徒刑。最高法院日前駁回上訴定讞。

嘉義地檢署今天發布新聞稿指出，凃姓等4人附條件緩刑，黃姓受刑人10月24日及吳姓、于姓、蔡姓受刑人26日到案，發監執行；周姓受刑人申請延期有正當理由，發監日期改為11月7日。

其餘受刑人張姓、龔姓、陳姓及許姓等4人無正當理由未按期報到，均核發拘票囑警拘提；其中陳姓男子已先行繳回未扣案犯罪所得1096萬6350元。

檢方表示，此案事證繁雜，經過一、二及三審檢察官接續努力，終得有罪判決確定，期使眾多被害人的權益得到確保。

受刑人 嘉義 投資人

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