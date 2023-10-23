詐欺贓款轉換虛擬貨幣 758萬藏床底中市警起出

台中市警方偵辦詐騙集團案，掌握吳姓男子將詐欺贓款轉換為虛擬貨幣，再以正常管道換匯，警方今天表示，從吳男住處床底下起出現金758萬多元，成為協助洗錢證據而移送法辦。

台中市警察局刑事警察大隊偵四隊表示，在偵辦詐騙集團案時，根據被害人金流追查，掌握自稱幣商的吳姓男子（26歲），涉嫌協助將詐欺集團騙得的詐欺贓款，以虛擬貨幣場外交易的方式，將贓款轉換為虛擬貨幣，再將該筆交易偽裝成為正當管道的換匯。

警方指出，這個集團利用虛擬貨幣不須受限銀行法的規範，以場外交易模式來規避警方查緝，雖然虛擬貨幣有匿名性的特性，但也因為虛擬貨幣有「公開帳本」的特色，帳本是公開的，也代表所有人都能看到每個帳戶、每筆資金的交易流向，反而成為犯罪事實的鐵證，無法遭到隱匿或銷毀。

警方根據被害人的匯款金流層層追查，在吳男家中，查扣現金新台幣758萬餘元，警方也發現吳男名下申辦數十家銀行帳戶，卻不敢將這些錢存入銀行之中，反將錢藏放在家中床底、衣櫃等處，這次遭警方搜索查扣，成為協助洗錢的證物，全案已於日前由新北地檢署檢察官起訴在案。

台中市政府警察局刑警大隊呼籲，虛擬通貨的開採、交易、電子錢包等行為具有匿名性和去中心化的特點，容易被不法之徒利用進行詐騙行為。提醒民眾在進行虛擬通貨相關投資和交易時，一定要謹慎，尤其是不要輕信未經認證的幣商，進行場外交易，以免落入詐騙陷阱。