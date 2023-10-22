台中西屯女屋主沒鎖門…有男闖入強拍裸照還搶錢落網

台中市賴姓男子有強盜、槍砲前科，遭判刑15年4月，8年前出獄，去年間疑因缺錢花用，在西屯區發現廖姓女子的透天厝沒鎖門，進屋欲搜刮財物，未料前往三樓時，發現廖女在屋內，賴強拍廖女裸照後，強盜9800元財物，警方獲報後，同日將賴查緝到案，還查獲一把改造手槍，二審判賴10年徒刑。

判決指出，賴姓男子（46歲）曾犯強盜、槍砲等罪，遭判刑15年4月，去年11月16日，賴男行經台中市西屯區時，發現廖姓女子的透天厝大門未鎖，賴男開門入屋，欲搜刮財物，未料步行上三樓時，發現廖女仍在屋內，廖女大聲呼救，賴男威脅廖女不得出聲，「否則對妳不利」。

賴男用廖女衣物，摀住廖女眼睛、嘴巴，把廖女壓制在地，接著強迫廖女告知財物藏放位置，廖女才說出化妝台抽屜內有紅包袋，賴男拿走紅包袋內的9800元後，將廖女帶到廁所，逼廖女脫光後，以廖女手機拍攝裸照後，威脅不得報警，隨後逃離，但逃逸前有將廖女手機放在一樓，過程中造成廖女臉部、身體等傷勢。

警方獲報後，循線在四川路、何厝街附近，發現賴男駕駛的車輛，經前往盤查時，賴男還不服盤查，衝撞巡邏車，警方將賴制伏後，在賴車內查扣一把改造手槍、子彈8發、現金3.3萬元等贓證物。