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男導當全班面辱罵小六童及其雙親 童帶錄音筆蒐證提告

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

目前在桃市蘆竹區某國中任教的黃姓老師，先前在某國小擔任班導時，認為小六童屢次不交作業也不服指令，多次心生不滿，當全班的面辱罵他「懶蟲、你有病、不要臉，全家都不要臉、爛家長教出這種爛小孩」言語霸凌，讓首次要孩子帶錄音筆上學的爸媽聽到內容氣炸怒告誹謗，桃園地院審結，將黃師依成年人故意對少年犯誹謗罪，判徒刑5月得易科罰金，緩刑3年支付公庫10萬元，本案可上訴；小六童及雙親同時提附帶民事訴訟，請求損害賠償案待審理。

判決指出，黃老師自2020年9月起，直到去年6月畢業前，一直擔任該童就讀班級的導師，但自去年2月21日遭小六童以錄音筆蒐證，發現黃師多次當全班同學面前公然以「懶蟲」稱呼他，並以「你是第一個信用破產的傢伙、你有病是嘛、回家跟你媽說，老師罵你有病」等語辱罵，翌日黃師又於全班同學面前罵道「你要不要臉啊你？你要不要去跟唐老師借麥克風告訴全校啊，你就是不要臉，全家都不要臉」、「混帳東西」。

去年2月24日至3月間，黃師又於課堂上指摘「你根本就是不想抄不想寫，不是天天遲到就是故意不交，你媽就是這種寵小孩，你們家任何一個人講話我都不相信了，我也不會找你家長去溝通了，因為溝通沒有用啦，現在你爸媽都已經聯合起來直接教育你，老師講的話都不用聽」等不實指控，大罵「你死人是不是、你文盲哦、爛家長教出這種爛小孩」。

法官認為，師者所以傳道、授業、解惑也，尤其須對於兒童耐心教之，被告身為教師，對於學子未遵守班級規範，未能本於教育理念，諄諄教誨，卻以前揭言語在公開場所公然侮辱、誹謗小六童及其爸媽，造成精神及心理上的難堪及傷害，貶抑人格，影響心理健康發展，雖公開道歉悔罪，迄今仍未和解，犯後終能坦承犯行，態度尚屬良好且悔意甚殷，判徒刑5月得易科罰金。

法官審酌，被告擔任班級導師之職，求好心切，對小六童多次遲交作業行為屢加勸誡卻無效果，一時失慮、手段失當觸法，經此偵、審教訓後，應知戒慎，信無再犯之虞。又被告身任教職，如善盡其責，將造就許多良善的學生與國民，既然犯錯，法院除對被告的行為科以適當刑罰，仍殷切冀望被告深刻記取「樹人難、傷人易」教訓，勿重蹈覆轍，因此諭知緩刑3年。另為使被告於緩刑期間深知戒惕，諭知被告應於判決確定後半年內向公庫支付10萬元，徹底自新。

桃市蘆竹區某國中黃姓老師去年任教於某國小時，多次當著全班同學的面，以「懶蟲、你有病、不要臉，全家都不要臉、爛家長教出這種爛小孩」言語霸凌學生，家長聽完錄音筆蒐證內容後氣炸提告。記者陳恩惠／攝影
桃市蘆竹區某國中黃姓老師去年任教於某國小時，多次當著全班同學的面，以「懶蟲、你有病、不要臉，全家都不要臉、爛家長教出這種爛小孩」言語霸凌學生，家長聽完錄音筆蒐證內容後氣炸提告。記者陳恩惠／攝影

民事訴訟 桃園 教師 公然侮辱

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