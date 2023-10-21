山道猴子大失血 南投139縣道取締超速進帳250萬元

南投縣八卦山139縣道是重機車和改裝車熱門跑山路線，超速和噪音破壞山區安寧，南投警分局配合環保局長期執行交通大執法，截至昨天共取締超速2018件、噪音34件，讓違規駕駛大失血。南投警分局表示，將持續運用攻勢勤務及科技執法加強取締，維護用路人安全。

139縣道沿著八卦山稜線貫穿彰化、南投兩縣，因為可眺望中彰投三地美景，加上沿路彎道多，成了許多重機車、改裝車試車、跑山熱門路線。139線道在南投路段聚落密集，重機車深夜成群結隊呼嘯而行，居民長期飽受噪音之苦，超速違規也讓居民擔心安全。

南投警分局為取締139縣道車輛超速及改裝車輛違規，守護民眾安寧，今年密集展開取締勤務，並配合環保局執行「噪音車聯合稽查」，針對超速行駛、改裝噪音車輛加強取締，截至昨天共取締超速2018件、噪音34件。

南投警分局表示，依據道路交通管理處罰條例第40條，一般道路超速機車罰款1200元起跳，最高1600元，並需扣違規點數1點；汽車超速1600元起跳、最高2000元，並扣違規點數1點。今年至今，超速違規至少貢獻250萬罰款。

環保局取締噪音違規，在稽查點前方100至300公尺架設告示牌，速限50公里超過86分貝、速限50到70公里超過90分貝車輛將取締裁罰。