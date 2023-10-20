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台南2歲男童疑遭虐死聲押生母同居人 黃偉哲驚駭：虎毒不食子

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市2歲謝姓男童疑溺水送醫不治，身上發現不明傷勢，經通報檢警後，謝姓生母和陳姓同居人被依故意對兒童犯傷害致死等罪嫌，因犯罪嫌疑重大，被檢察官聲請羈押；市長黃偉哲上午受訪時表示，聽到消息感到驚駭，虎毒不食子，竟發生虐殺自己的親生孩子，司法目前由台南地檢署全權偵辦中，在行政上盡可能因父母被收押或失去依靠的孩子，依法做適當的處理。

據指出，42歲謝母與32歲陳姓同居人，育有4歲女兒與這次死亡的3歲男童，全家人住在平價旅館，由謝母打工抵住宿費，謝童去年4月就因右腿骨折，遭通報疑似受虐，安置到今年7月才返家，是列管的脆弱家庭，台南市社會局9月訪視時謝童又出現多處瘀傷，原本昨天要再前往訪視，卻發生謝童送醫搶救不治，檢方認定二人涉嫌凌虐情節重大，向法院聲請羈押禁見。

對於2歲男童曾被通報遭虐，安置後交還給生母卻發生疑遭虐死，社會局長盧禹璁說，去年4月發生案件就安置，評估後將男童再交回給媽媽，去年4月至今年9月，每月至少都訪視2至3次，仍發生案件感到意外和遺憾；另外家中4歲的女童，因臨時發生意外，社會局昨晚已緊急安置，社工員盡力安撫她的情緒，將來案件確定以後可以回到家更好，但是如果沒有辦法就會持續安置，讓她的心裡更平復。

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台南市長黃偉哲表示對男童疑遭虐死感到驚駭，司法由檢方偵辦，對男童4歲姐姐已經緊急安置。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲表示對男童疑遭虐死感到驚駭，司法由檢方偵辦，對男童4歲姐姐已經緊急安置。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲表示對男童疑遭虐死感到驚駭，司法由檢方偵辦，對男童4歲姐姐已經緊急安置。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲表示對男童疑遭虐死感到驚駭，司法由檢方偵辦，對男童4歲姐姐已經緊急安置。記者吳淑玲／翻攝

台南 司法 黃偉哲 溺水

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