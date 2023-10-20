基泰損鄰17年舊案 二審判賠72萬

基泰帝景。圖／聯合報系資料照片 台北市建案「基泰大直」施工不當，導致附近民宅塌陷、傾斜，上百人被迫疏散，17年前，基泰在信義區興建「基泰帝景」建案，也造成鄰宅出現傾斜、梁柱破損、地坪滲水，屋主提告要求基泰建設、承造廠商森城建設、周姓建築師應修復損害並連帶賠償，一審判應修復部分損害並賠償69萬餘元，案件上訴，台灣高等法院昨廢棄修復部分，判基泰、森城等應賠償72萬餘元。

屋主指控，基泰建設興建「基泰帝景」時，因建案位處山坡地，基泰、森城、周姓建築師欠缺注意，導致塌陷房屋地下室下方地層疏鬆、滲水、傾斜率擴大、梁柱、樓板及牆壁破損，讓他的交易價值貶損共69萬餘元，提告請求基泰等修復損害，回復房屋原狀。

台北地院一審判基泰等應該修復部分損害並賠償69萬餘元；全案上訴二審，屋主除了要求修復外，擴張請求基泰等連帶給付691萬餘元。高院根據台北市結構技師公會鑑定結果，認定森城公司施工確實造成建物頂板裂縫、牆面裂縫、地坪裂縫、新建圍牆、鐵門及鋁窗、地層疏鬆含水等損害，基泰公司等應負共同侵權行為責任。

高院指出，屋主已接受森城公司提存的43萬餘元，不得再請求修復以回復原狀，核算基泰公司等應連帶賠償損害金額為116萬餘元，扣除屋主已受領的提存款後，判基泰等應連帶給付72萬餘元本息。