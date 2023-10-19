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股市炒手拉抬兆勁科技股價 檢調兵分4路搜索

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

2017年至2019年間，陳姓炒手涉嫌利用親友擔任人頭戶，數波炒作上市網通科技廠兆勁科技，初估獲利3000萬餘元。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處執行搜索4處，稍晚預計訊問被告5人，全案朝證券交易法方向偵辦。

兆勁科技成立於1995年，原名友旺科技，於2018年改名為兆勁，主攻主攻網通暨物聯網、先進雷射晶片、半導體晶片研磨，在2000年11月股票上市。

據了解，陳擔任股市炒手並擔任金主，2017年至2019年間，陳找來4名親友擔任人頭戶，分數段炒作兆勁科技股價，初估獲利3000多萬元，涉犯證券交易法操縱股價罪嫌。上個月，陳已入監服刑，北檢今指揮調查局臺北市調查處執行搜索4處，並拘提陳到案說明，預計訊問被告5人。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

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