大四生英文被當重修卻留言「師德有問題」 檢依加重誹謗罪起訴

銘傳大學23歲吳姓女大生，由於修習英語教學中心華姓老師的英文課，成績不及格而心有怨懟，去年元月間，在社群軟體「DCARD」中的「銘傳大學」板上，標題為「救救大四英文重修」文章中留言「華XX師德有問題…」等，2個月後老師獲悉在狄卡被罵而提告，桃園地方檢察署偵結，將吳姓女大生依妨害名譽的加重誹謗罪嫌起訴。

起訴指出，就讀銘傳大學的吳姓女子，因選修英語教學中心華姓老師的英文課成績未及格，而心有怨懟，竟不思理性詢問、等待老師回復後了解原因，去年1月24日滑手機進入狄卡App的銘傳大學板，在「救救大四英文重修」一文中的留言討論串內，第19名留言「華XX師德有問題、很惡劣、惡意當人」等不實言論，供不特定人得上網觀覽見聞，足生損害華老師名譽。

檢方偵查時，吳女坦承確實於去年1月24日在該篇文章內留言，辯稱因為成績與預期有落差，詢問成績一直未獲得老師的回復才會在狄卡留言，而華老師則則是經由英文課其他學生去年3月間告知，才知她在「DCARD」上被吳女罵，經去函狄卡公司索取資料，將文章及留言截圖，還有英文課成績占比計算方式、課務系統回復吳女成績疑問的對話紀錄完整蒐證後提告。