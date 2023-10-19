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歐司瑪涉招攬買賣未上市股票 董事長及總經理等4人聲押禁見

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

歐司瑪再生能源科技公司（OSEMA）涉嫌招攬買賣未上市股票，台北地檢署昨指揮刑事局偵辦，檢方訊後依涉犯證交法、公司法、商業會計法及詐欺等罪嫌，今晨向法院聲請羈押禁見董事長張桂挺、總經理陳文熙、林姓主管及魏姓主管等4人。

依據人力銀行資料顯示，歐司瑪再生能源科技公司成立於2010年，具有將廢輪胎、廢橡膠及廢塑膠等無機廢棄物，透過熱處理裂解技術產出再生油品的熱裂解專利技術。

今年6月，歐司瑪再生能源科技進駐桃園虎頭山創新園區，並與共享機車平台合作，結合太陽能板與再生輕質燃油轉換成電能技術，讓機車租借點具有發電站與儲電站功能，目前在宜蘭、花蓮及高雄設有據點。

據了解，張桂挺等人涉嫌招攬買賣未上市股票，檢方昨天指揮刑事局偵辦，約談9人到案說明。

檢察官漏夜複訊後，今天凌晨依涉犯證券交易法、公司法、商業會計法及刑法詐欺等罪嫌，向法院聲請羈押禁見董事長張桂挺、總經理陳文熙、林姓主管及魏姓主管等4人，黃姓、姜姓及王姓員工各以10萬元交保，另外兩名嫌疑人請回。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

主管 公司法 再生能源

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