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每票一千元涉賄！雲林議員蕭慧敏二審撤銷緩刑 仍判2年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

去年九合一選舉，雲林縣無黨籍議員蕭慧敏涉以現金向選民買票，一審認她犯選罷法交付賄賂罪處2年，緩刑5年，不服上訴，台南高分院上午宣判，僅就緩刑附帶金額部分撤銷。

去年九合一選舉期間，雲林地檢署接獲情資，第六選區縣議員候選人蕭慧敏以每票1000元為代價，向選區有投票權的選民交付賄賂，並請求投票支持，檢方最後依選罷法偵查終結提起公訴，並依法提出當選無效之訴。

一審認蕭慧敏犯選罷法交付賄賂罪處2年、緩刑5年、褫奪公權5年，並應於判決確定1年內，向公庫支付100萬元；至於樁腳王姓女子、林男、李男及蔡姓女子等4人，依交付賄賂及行求賄賂罪分處1年8月及4月，並獲緩刑。

另當選無效之訴，一審認為，依相關證人的證述，以及查扣的現金等證物，足以認定蕭慧敏交付賄賂等事實。雖蕭慧敏辯稱，她塞錢只是希望對這些人協助她拉票及催票動員的補助費用，而非用來賄選，但此說詞不被法院所認同，也判她當選無效。

雲林縣議員蕭慧敏涉賄選，一審被判刑2年、緩刑5年，不服上訴二審。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣議員蕭慧敏涉賄選，一審被判刑2年、緩刑5年，不服上訴二審。記者蔡維斌／翻攝

九合一選舉 選罷法 當選無效

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