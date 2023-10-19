每票一千元涉賄！雲林議員蕭慧敏二審撤銷緩刑 仍判2年

去年九合一選舉，雲林縣無黨籍議員蕭慧敏涉以現金向選民買票，一審認她犯選罷法交付賄賂罪處2年，緩刑5年，不服上訴，台南高分院上午宣判，僅就緩刑附帶金額部分撤銷。

去年九合一選舉期間，雲林地檢署接獲情資，第六選區縣議員候選人蕭慧敏以每票1000元為代價，向選區有投票權的選民交付賄賂，並請求投票支持，檢方最後依選罷法偵查終結提起公訴，並依法提出當選無效之訴。

一審認蕭慧敏犯選罷法交付賄賂罪處2年、緩刑5年、褫奪公權5年，並應於判決確定1年內，向公庫支付100萬元；至於樁腳王姓女子、林男、李男及蔡姓女子等4人，依交付賄賂及行求賄賂罪分處1年8月及4月，並獲緩刑。