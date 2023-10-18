NONO涉性侵多女 北檢今第二度傳喚

藝人NONO涉及性侵、性騷多女，日前網紅小紅老師對他提告性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少女共5罪，經被害人陸續對他提告。台北地檢署今年8月間分別首度搜索、傳喚NONO，訊後以50萬交保；數日後又密訊數名被害人，檢察官今二度傳喚NONO釐清案情，不排除有進一步強制處分。

今年6月NONO遭爆料性侵及性騷多女後，隨即在臉書宣布「即刻起停止演藝工作、誠心深刻反省」，並自螢光幕消失神隱多日，後來傳出其妻朱海君也不再力挺，可能與NONO離婚。

今年6月30日小紅老師前往北檢按鈴提告時，表示自己發現20年來，NONO不斷找上各種職業、年紀的女性下手，利用臉書、微信、IG，或是在電視台工作之便，未經同意對受害者強制性侵或猥褻，對象包含芳療師、八大工作者等。連她在內的這些被害人，原本只是想要一個簡單的道歉而已，不料NONO竟沒想要承認自己做過的事，才會走到提告這一步。

檢警日前至NONO住家搜索後，直接傳喚他到北檢應訊，當時不僅大批媒體搶拍，NONO還被激憤民眾出大罵「人渣」，但他無論來去都低著頭，不發一語。據了解，NONO應訊時，對相關案情都避重就輕，不願認罪，因此檢察官需傳喚被害人們釐清案情，再依據被害人供述與近來調查所得事證，再度訊問NONO。