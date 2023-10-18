快訊

藍白合陷僵局！侯營再拋橄欖枝 提初選、民調並行方案

有iPhone「換換病」超虧、手機愈用愈久才對？內行人曝1動作攤平更划算

飲食清淡不菸酒 34歲女健檢竟卵巢癌晚期！不完全「沉默」觀察5難辨症狀

NONO涉性侵多女 北檢今第二度傳喚

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

藝人NONO涉及性侵、性騷多女，日前網紅小紅老師對他提告性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少女共5罪，經被害人陸續對他提告。台北地檢署今年8月間分別首度搜索、傳喚NONO，訊後以50萬交保；數日後又密訊數名被害人，檢察官今二度傳喚NONO釐清案情，不排除有進一步強制處分。

今年6月NONO遭爆料性侵及性騷多女後，隨即在臉書宣布「即刻起停止演藝工作、誠心深刻反省」，並自螢光幕消失神隱多日，後來傳出其妻朱海君也不再力挺，可能與NONO離婚。

今年6月30日小紅老師前往北檢按鈴提告時，表示自己發現20年來，NONO不斷找上各種職業、年紀的女性下手，利用臉書、微信、IG，或是在電視台工作之便，未經同意對受害者強制性侵或猥褻，對象包含芳療師、八大工作者等。連她在內的這些被害人，原本只是想要一個簡單的道歉而已，不料NONO竟沒想要承認自己做過的事，才會走到提告這一步。

檢警日前至NONO住家搜索後，直接傳喚他到北檢應訊，當時不僅大批媒體搶拍，NONO還被激憤民眾出大罵「人渣」，但他無論來去都低著頭，不發一語。據了解，NONO應訊時，對相關案情都避重就輕，不願認罪，因此檢察官需傳喚被害人們釐清案情，再依據被害人供述與近來調查所得事證，再度訊問NONO。

藝人NONO（陳宣裕）（中白衣者）被控性騷擾、性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女等罪，台北地檢署2日指揮警方搜索、約談NONO到案說明，訊後諭令NONO以新台幣50萬元（約1.6萬美元）交保，面對媒體不發一語。中央社
藝人NONO（陳宣裕）（中白衣者）被控性騷擾、性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女等罪，台北地檢署2日指揮警方搜索、約談NONO到案說明，訊後諭令NONO以新台幣50萬元（約1.6萬美元）交保，面對媒體不發一語。中央社
藝人NONO涉嫌性侵、性騷多女，北檢今二度傳喚。記者曾原信／攝影
藝人NONO涉嫌性侵、性騷多女，北檢今二度傳喚。記者曾原信／攝影

性侵 提告 NONO 未成年 MeToo 猥褻

延伸閱讀

遭NONO背叛傳離婚！朱海君被揭開真面目「有生病嗎」

遭NONO牽連神隱多時 朱海君「燦笑露面」曝近況

朱海君遭爆離婚NONO 閨密謝金晶曝私密對話

朱海君遭爆離婚NONO 閨密謝金晶曝私密對話

相關新聞

NONO涉性侵多女 北檢今第二度傳喚

藝人NONO涉及性侵、性騷多女，日前網紅小紅老師對他提告性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少女共5罪，經被害人陸...

3.5萬可約C罩杯小隻馬約會 政大生開網路情色公司緩起訴確定

政大法律系一名何姓學生去年成立「西革瑪」網路交友公司，打著教男性如何與女性交友，且可從事摟抱、愛撫、舌吻、摸奶等親密行為...

空軍松指部淪陷 地勤少校遭共諜吸收交軍機今被起訴

負責空軍行政專機勤務的空軍松山基地指揮部鄭姓少校，疑被劉姓退役上校吸收，涉嫌交付機密文件換取報酬，高雄高分檢指揮調查局等...

雲林男發酒瘋持棍打死老母 二審仍判19年半

雲林縣47歲洪姓男子去年10月間發酒瘋，在家拿木棍毆打75歲母親頭部數下，經送醫後不治，當下呼氣酒測值高達1.13毫克，...

林杏兒案逾期上訴 法務部要查

國民黨前中常委蕭景田涉賄助台北市議員林杏兒當選，士林地檢署偵辦時對林女提當選無效之訴，士林地方法院以證據不足駁回；士檢上...

誹謗張淑娟 周玉蔻認錯不認罪

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴「滾床單」被訴，台北地院昨天開庭，周認錯不認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。