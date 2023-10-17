快訊

以巴衝突蔓延！約旦河西岸55死逾千人受傷

柯文哲陣營拋2種民調方案！金溥聰喊失望：若只有2選1就不用談下一步

林杏兒當選無效案遲1天上訴 士檢：行政調查釐清責任

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

國民黨前中常委蕭景田去年被控為求台北市議員林杏兒當選涉行賄，士林地檢署提出民事當選無效之訴，今年7月一審判檢方敗訴；士檢上訴後，台灣高等法院卻發現「檢方延誤上訴1天」，判檢方敗訴確定。士檢今晚強調，已行政調查收判過程有無疏失，將釐清責任，對外說明以昭公信。

士林地檢署今晚回應，日前收受台灣高等法院民事庭的駁回裁定，院檢對於上訴起算日期認知不同，士檢正深入研議裁定理由，並啟動內部行政調查，查明收判過程，將依台高檢署指示，儘速查明，釐清責任，並對外說明，以昭公信。

士檢去年查辦賄選案，認為蕭景田、林杏兒樁腳曾繁川，去年11月間拜訪多名里長候選人，交付放有林杏兒選舉文宣的現金信封袋，涉嫌賄選，提出當選無效之訴。

士林地方法院認為，林杏兒無知悉、授意蕭景田涉行賄，檢方舉證不足，今年7月駁回檢方告訴。士檢主張，士院7月18日送達判決書，收發室人員以受雇人身分蓋章收受，但收發室人員並非士檢受僱人，不生送達效力，應以原審委任的訴訟代理人實際收受原判決的7月25日為合法送達日。

高院判決指出，士林地檢收發室人員為民事訴訟法的受僱人，寄發通知書、補正函均送達士檢地址，士檢未曾提出異議，且歷次庭期都如期到場，收發室人員有權為士檢、訴訟代理人收受訴訟文書；原判決7月18日送達士檢，上訴時間8月7日星期一屆滿，士檢卻遲至8月8日才提上訴，因上訴期限延遲一日，認定上訴不合法，駁回檢方上訴，全案確定，林杏兒保住議員身分。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

林杏兒 蕭景田 賄選 當選無效

延伸閱讀

林杏兒當選無效訴訟「程序敗訴」 法務部認有再查清必要

高院裁定出爐！士檢院同駐地還延遲上訴 「幫」林杏兒保議員席位

媽媽過世訃聞沒印「孝女」名 她告胞兄求償1元敗訴

曾拿鋼筋打賴香伶 工運人士再賞北市府主任巴掌判拘役10日

相關新聞

獨／幫郭台銘連署就給400元 新埔代表會主席王增基遭收押

新竹縣新埔鎮代表會主席王增基，涉嫌提供每人400元獎金，做為鴻海創辦人郭台銘連署的民眾。檢警掌握相關情資，昨天前往王增基...

林杏兒當選無效訴訟「程序敗訴」 法務部認有再查清必要

國民黨前中常委蕭景田2022年被控以現金1萬元行賄9名里長候選人，協助台北市議員林杏兒當選，士林地檢署對林提當選無效訴訟...

林杏兒當選無效案遲1天上訴 士檢：行政調查釐清責任

國民黨前中常委蕭景田去年被控為求台北市議員林杏兒當選涉行賄，士林地檢署提出民事當選無效之訴，今年7月一審判檢方敗訴；士檢...

抗「綠能蟑螂」！高檢署：綠能犯罪從中南部延伸至北部

為達成政府綠色能源轉型，建立非核家園，排除不肖公務員、民意代表及黑道人物藉機勒索施工廠商，台灣高檢署檢察長張斗輝今邀集全...

違法判決檢察總長提非常上訴 台北地院：法官高結案、一時疏誤

陳姓計程車司機犯公然侮辱輕罪，台北地院劉姓法官判陳有期徒刑3月，刑度超過法定刑，為判決違法，檢察總長日前提起非常上訴救濟...

「10個人說豬是狗，豬就變狗？」 張淑娟嗆周玉蔻：胡說八道

媒體人周玉蔻、蔡玉真爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」被訴，台北地院今天傳喚周玉蔻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。