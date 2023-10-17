林杏兒當選無效案遲1天上訴 士檢：行政調查釐清責任

國民黨前中常委蕭景田去年被控為求台北市議員林杏兒當選涉行賄，士林地檢署提出民事當選無效之訴，今年7月一審判檢方敗訴；士檢上訴後，台灣高等法院卻發現「檢方延誤上訴1天」，判檢方敗訴確定。士檢今晚強調，已行政調查收判過程有無疏失，將釐清責任，對外說明以昭公信。

士林地檢署今晚回應，日前收受台灣高等法院民事庭的駁回裁定，院檢對於上訴起算日期認知不同，士檢正深入研議裁定理由，並啟動內部行政調查，查明收判過程，將依台高檢署指示，儘速查明，釐清責任，並對外說明，以昭公信。

士檢去年查辦賄選案，認為蕭景田、林杏兒樁腳曾繁川，去年11月間拜訪多名里長候選人，交付放有林杏兒選舉文宣的現金信封袋，涉嫌賄選，提出當選無效之訴。

士林地方法院認為，林杏兒無知悉、授意蕭景田涉行賄，檢方舉證不足，今年7月駁回檢方告訴。士檢主張，士院7月18日送達判決書，收發室人員以受雇人身分蓋章收受，但收發室人員並非士檢受僱人，不生送達效力，應以原審委任的訴訟代理人實際收受原判決的7月25日為合法送達日。

高院判決指出，士林地檢收發室人員為民事訴訟法的受僱人，寄發通知書、補正函均送達士檢地址，士檢未曾提出異議，且歷次庭期都如期到場，收發室人員有權為士檢、訴訟代理人收受訴訟文書；原判決7月18日送達士檢，上訴時間8月7日星期一屆滿，士檢卻遲至8月8日才提上訴，因上訴期限延遲一日，認定上訴不合法，駁回檢方上訴，全案確定，林杏兒保住議員身分。