抗「綠能蟑螂」！高檢署：綠能犯罪從中南部延伸至北部

為達成政府綠色能源轉型，建立非核家園，排除不肖公務員、民意代表及黑道人物藉機勒索施工廠商，台灣高檢署檢察長張斗輝今邀集全國各地檢署及警、調、廉、海巡等司法警察、經濟部能源署與台電，召開年度打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫會議，共同合作研商打擊不法妨害綠能產業發展犯罪。

高檢署指出，考量綠能產業犯罪，由過去以往集中在中南部，已有延伸至北部區域的趨勢，因此針對犯罪區域變化，擴大邀集各地檢署與會，並在專案報告中對妨害綠能產業犯罪進行相關分析。此外，能源署就目前遭遇妨害綠能產業發展的問題，提出解決方案；雲林地檢署則介紹檢方面對民眾陳情抗爭的處理機制。

高檢署檢察長張斗輝為避免不法人士從綠能產業發展中，牟取不法利益，阻礙產業的健全發展，今年已頒布施行實施打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台實施計畫，由各地檢署主動拜會各縣市政府、台電等機關，隨時透過平台聯繫與交換情資、心得，主動發掘不法案件偵辦。

據高檢署統計，自2021年至今年9月30日止，檢方查緝妨害綠能產業發展犯罪已偵辦108案，其中羈押20人，起訴67人，扣案不法所得7971萬餘元並查扣不動產18筆、外幣、黃金、手錶、金飾等物。