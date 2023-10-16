親妹檢舉！ 禾馨診所創辦人蘇怡寧逃稅2877萬不認罪

禾馨診所、慧智基因公司創辦人蘇怡寧被親妹妹檢舉逃漏稅，台北地檢署第二度偵查認定蘇與妻子陳君惠逃漏稅捐2877萬元，起訴2人；台北地院今天開庭，蘇出庭做無罪答辯，待庭訊結束，蘇拒絕回答媒體任何提問。

禾馨診所創辦人蘇怡寧今天出庭否認犯罪。記者王聖藜／攝影

事實上，蘇怡寧所經營禾馨診所是很多女藝人心中的婦產科首選，例如知名女星侯佩岑、昆凌、ELLA等人都在禾馨產子。

蘇怡寧的胞妹指控說，她2005、2006年旅居美國，並沒有從蘇怡寧創辦的訊聯公司取得工作報酬，蘇怡寧卻指示訊聯公司開立2年總金額130萬6905元的技術顧問費扣繳憑單給她，蘇怡寧利用她的人頭逃漏稅。

台北地檢署第一次偵辦認為，蘇怡寧2005年逃漏稅捐部分追訴權時效已完成，2006年則無證據可證明犯罪，先處分蘇怡寧不起訴。

案經高檢署發回重查，檢方第二次偵辦，雖然還是未查到2005年蘇怡寧、陳君惠夫婦逃漏稅，但發現2006年時，蘇怡寧曾以不詳方法取得妹妹的證件，利用胞妹名義逃稅191萬6957元，2007年到2011年也用相同方法逃稅1951萬8219元。

此外，檢方認為，蘇怡寧夫婦2011年成立新公司，商請羅姓前員工擔任負責人，再以技術轉移名義與其他公司簽約，由對方將顧問費匯到新的公司，藉以逃稅1220萬1832元，計夫妻倆7年間逃漏稅2877萬245元。

蘇怡寧偵查中否認犯罪，一度辯稱當時有研發團隊經常前往國外出差，妹妹有幫忙安排機票、住宿等，才用妹妹名義申報，但報帳單據早已不在，檢方先將蘇怡寧處分不起訴，第二次則起訴蘇怡寧、陳君惠。