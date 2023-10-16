快訊

父親吃炸蝦老是只吃蝦尾 她長大知道真相嘆「自己太傻」

嘉義火災屋內曝光！大人不在臥室反鎖 消防員破門急往床上「撈出」2童已無生命跡象

親妹檢舉！ 禾馨診所創辦人蘇怡寧逃稅2877萬不認罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

禾馨診所、慧智基因公司創辦人蘇怡寧被親妹妹檢舉逃漏稅，台北地檢署第二度偵查認定蘇與妻子陳君惠逃漏稅捐2877萬元，起訴2人；台北地院今天開庭，蘇出庭做無罪答辯，待庭訊結束，蘇拒絕回答媒體任何提問。

禾馨診所創辦人蘇怡寧今天出庭否認犯罪。記者王聖藜／攝影
禾馨診所創辦人蘇怡寧今天出庭否認犯罪。記者王聖藜／攝影

事實上，蘇怡寧所經營禾馨診所是很多女藝人心中的婦產科首選，例如知名女星侯佩岑、昆凌、ELLA等人都在禾馨產子。

蘇怡寧的胞妹指控說，她2005、2006年旅居美國，並沒有從蘇怡寧創辦的訊聯公司取得工作報酬，蘇怡寧卻指示訊聯公司開立2年總金額130萬6905元的技術顧問費扣繳憑單給她，蘇怡寧利用她的人頭逃漏稅。

台北地檢署第一次偵辦認為，蘇怡寧2005年逃漏稅捐部分追訴權時效已完成，2006年則無證據可證明犯罪，先處分蘇怡寧不起訴。

案經高檢署發回重查，檢方第二次偵辦，雖然還是未查到2005年蘇怡寧、陳君惠夫婦逃漏稅，但發現2006年時，蘇怡寧曾以不詳方法取得妹妹的證件，利用胞妹名義逃稅191萬6957元，2007年到2011年也用相同方法逃稅1951萬8219元。

此外，檢方認為，蘇怡寧夫婦2011年成立新公司，商請羅姓前員工擔任負責人，再以技術轉移名義與其他公司簽約，由對方將顧問費匯到新的公司，藉以逃稅1220萬1832元，計夫妻倆7年間逃漏稅2877萬245元。

蘇怡寧偵查中否認犯罪，一度辯稱當時有研發團隊經常前往國外出差，妹妹有幫忙安排機票、住宿等，才用妹妹名義申報，但報帳單據早已不在，檢方先將蘇怡寧處分不起訴，第二次則起訴蘇怡寧、陳君惠。

蘇怡寧 逃漏稅 妹妹

延伸閱讀

影／心靈課程遭控涉強制猥褻逃漏稅 立委要求檢警查辦

當年15歲…41年前狎胞妹 前工程師囚7月

民進黨新北市議員周雅玲與胞妹詐領千萬助理費！一審各判8月及6月徒刑

夫一句「不能喝咖啡」讓孕妻氣翻 婦產科醫師解答：根本無需擔心

相關新聞

六和機械廠長大陸猝死！ 家屬寫陳情書給董事長痛訴「資方不理會」

國內汽車零件製造大廠六和機械公司外派大陸53歲徐姓廠長在大陸廠宿舍不幸猝死，家屬控訴資方不理會態度，徐男家屬今天上午前往...

空軍、陸軍官校爆食物中毒 梓官區漁會理事長被判刑

高雄空軍官校及陸軍官校分別在前年、去年8月爆發食物中毒，經查是沙門氏菌、大腸桿菌及仙人掌桿菌作怪，追查是供膳的梓官區漁會...

以潛能心理學開設心靈成長課 王婉諭告發無照涉犯醫師

時代力量立委王婉諭接獲陳情，某知名心靈成長機構遭到被害者指控，涉及諸多違法亂象，包括：旗下講師未有心理師專業，涉嫌以潛能心理學名義開設心靈成長課程，騙取逾4000萬元，受害人數高達30人以上。王婉諭赴台北地檢署告發該機構的負責人呂秀金、黃振輝、講師黃懷之、劉姵儷及郭瑞想，涉犯反心理師法及刑法詐欺罪。

公然侮辱罪「法官判的太超過」 檢察總長幫忙提非常上訴

陳姓計程車司機辱罵加油站員工，劉姓法官依公然侮辱罪判他有期徒刑3月、得易科罰金9萬元確定；公然侮辱罪只能判拘役或9000...

親妹檢舉！ 禾馨診所創辦人蘇怡寧逃稅2877萬不認罪

禾馨診所、慧智基因公司創辦人蘇怡寧被親妹妹檢舉逃漏稅，台北地檢署第二度偵查認定蘇與妻子陳君惠逃漏稅捐2877萬元，起訴2...

弟在家族line群組中控姊當小三 法官稱「不具真惡意」判決出爐

女子小玉指控她弟弟在家族成員LINE群組，指摘她與有婦之夫的司機去開房間，當小三破壞別人家庭，毀壞她名聲。小玉弟弟反駁指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。