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祖產贈子卻被要求住鐵皮屋！南投老翁靠「這招」拿回房產

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣劉姓老翁將老家以贈與方式過戶給長子，但要求兒子需「孝順長輩」、「讓父親和阿嬤住到百年後」，沒想到長子今年就想把老家賣掉，還要老父搬到鐵皮屋居住，劉姓老翁氣憤提「撤銷贈與」訴訟，南投地院認為長子未盡贈與契約責任，判決撤銷贈與，將房地歸還劉姓老翁。

劉姓老翁104年以贈與方式，將老家及附屬土地登記給長子，但轉移登記時，他在長子和次子面前提出三項附帶條件，要讓他和母親住在老家直到百年後過世，長子需「孝順長輩」、「年節負責祭拜祖先」，長子允諾。

長子前年底陪妻子回大陸，直到今年4月才回台，卻要求賣掉祖產，要求父親搬到後方沒有水電的鐵皮屋居住，老翁認為長子並未盡「年節祭拜祖先」等責任，氣憤提出撤銷贈與訴訟。

長子辯稱，老屋房地為祖產，父親9年前婚外情，母親為了避免房產遭外人奪取，要求分割財產，將房地贈與長子。長子106年與大陸配偶結婚後，經濟不寬裕，為求增加收入，去年4月詢問父親將老家一部分出租以收取租金，並搬到後方小屋居住，但父親拒絕。

長子前年底因妻子生產奔波兩岸間，又適逢新冠肺炎疫情，往返兩地不易，但他強調回台皆回家祭拜祖先，並未違反贈與條件。

法官審酌，劉姓老翁與母親住在老家數十年，雖然將房地贈給長子，但為了避免失去住所無依，並希望兒子孝順並祭祀祖先，對長子提出三項附帶條件符合情理。長子有賣掉祖產意圖，已違反讓父親、祖母住到老死的承諾，違反贈與負擔條件，判決准予老翁撤銷贈與。

南投老翁認為兒子未盡孝順長輩、祭拜祖先等責任，撤銷贈與長子的房地產。圖／本報資料照片
南投老翁認為兒子未盡孝順長輩、祭拜祖先等責任，撤銷贈與長子的房地產。圖／本報資料照片

南投

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