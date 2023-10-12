影／im.B被害人呼籲徹查不法所得、揪出所有共犯
台北地方法院今天對im.B吸金詐騙案開調查庭，預計11月16日進行全案第一次準備程序庭。台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌先進法庭旁聽，庭畢在法庭外與im.B自救會被害人陳情抗議，提出四點呼籲。一､正視起訴品質低落、籲請強化偵辦能量；二､ 徹查所有金流､ 追回不法所得；三､追究懈怠責任､還我基本公道；四､揪出所有共犯､重懲吸金詐騙。
自救會表示，台北地檢署於正式偵結起訴主嫌曾耀鋒､張淑芬等人之後，自救會曾正式遞交陳情書，痛陳起訴品質低落，不僅處處顯露「大案小辦」 的跡象，起訴書中更是遺漏了許多早已提起告訴的被害人姓名，影響被害人程序權益之錯誤，竟然出現在檢察官正式的起訴書中，讓被害人在審判程序尚未正式開始之前，就再度遭到傷害。
要求台北地檢署率同調查局及刑事警察局，強化偵辦能量，呼籲檢調機關履行法定職責，徹查所有金流並追回不法所得。徹底追究相關人員的行政與法律責任，還給被害人基本公道，盼法官能在審判程序中，重視被害人之程序參與權及意見，重懲惡劣至極之詐騙吸金犯行，還給被害人公道，實現公平正義。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言