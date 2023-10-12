影／im.B被害人呼籲徹查不法所得、揪出所有共犯

台北地方法院今天對im.B吸金詐騙案開調查庭，預計11月16日進行全案第一次準備程序庭。台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌先進法庭旁聽，庭畢在法庭外與im.B自救會被害人陳情抗議，提出四點呼籲。一､正視起訴品質低落、籲請強化偵辦能量；二､ 徹查所有金流､ 追回不法所得；三､追究懈怠責任､還我基本公道；四､揪出所有共犯､重懲吸金詐騙。

自救會表示，台北地檢署於正式偵結起訴主嫌曾耀鋒､張淑芬等人之後，自救會曾正式遞交陳情書，痛陳起訴品質低落，不僅處處顯露「大案小辦」 的跡象，起訴書中更是遺漏了許多早已提起告訴的被害人姓名，影響被害人程序權益之錯誤，竟然出現在檢察官正式的起訴書中，讓被害人在審判程序尚未正式開始之前，就再度遭到傷害。