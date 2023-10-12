美裁罰兆豐前出脫 蔡友才：如內線交易還賣長達2個月？

兆豐金前董事長蔡友才被控挪用兆豐金集資2百億元成立「鑒機」公司，趁美國裁罰兆豐銀紐約分行出脫持股避損，違反金控法、證交法重罪，台北地院2020年判蔡被控內線交易重罪部分無罪，依2個偽造文書罪判他9月徒刑。台灣高等法院11日行準備程序，蔡的律師主張構成內線交易的兩大要素「重大消息確定」「實際知悉」都沒有，蔡退休後對兆豐毫無所知。

兆豐銀美國紐約分行2016年8月因違反洗錢防制規定被裁罰美金1億8千萬元後，台北地檢署分案調查，意外查出「鑒機案」；檢方起訴時以蔡涉嫌內線交易等罪求刑12年。

台北地院認定的偽造文書罪，包括蔡友才在美國紐約州金融監理署要求兆豐銀改善時，未將改善案送交董事會，卻簽署兆豐銀管理階層已「瞭解」缺失嚴重性的文件，以「封面信函」寄回美國，犯行使業務登載不實文書罪；另與兆豐金前主秘王起梆偽造鑒機公司董事會開會紀錄，辦理公司登記。

蔡友才偵查中被羈押禁見，偵查、審判期間都作無罪答辯，稱「鑒機」與兆豐不存在競爭關係，不涉金控法特別背信罪。

法官2020年6月傳喚證人調查「鑒機」成立過程，到庭證人資產包括被檢方認定各出資1百億元的潤泰總裁尹衍樑、寶佳創辦人林陳海，以及未出資的全聯董事長林敏雄、興富發董事長鄭欽天、聯聚建設董事長江韋侖、前花旗集團台灣區負責人陳聖德，說明蔡當初如何向他們募資。

台北地院判決指出，蔡友才、王起梆雖在任職兆豐銀期間成立「鑒機」公司，但兆豐銀貸款給潤泰集團部分，無法證明蔡積極影響核貸，沒有證據證明核貸案與「鑒機案」有關；蔡友才、王起梆在上班時間處理「鑒機案」，沒有造成兆豐金的損害。

檢方指控，蔡友才因兆豐銀遭到行政監理機關降等，於是出脫持股，涉內線交易，不過北院認為紐約分行被降等，不影響兆豐銀的信評，銀行遭重罰存在有「重大不確定因素」而未達明確程度，僅屬於一般商業推測，不能算「重大消息」，內線交易部分無罪。

高院11日開庭時，蔡友才強調他的兆豐股份非從市場買進，而是增資時由員工身分入股，他離開兆豐厚也無須掛念兆豐的業績，且在賣出前曾詢問當時的金控法遵長、兆豐證券總經理「要不要申報再賣？」都得到「你已經不是內部關係人，不必申報」的答案。