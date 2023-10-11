檢察官助理百人生力軍上線 蔡清祥：盡快法制化

基於行政院跨部會打詐的能量需求，緩解各地檢署人力不足的壓力，法務部日前終於爭取到以第二預備金，自僱進用檢察官助理100人，並依案量多寡分配給各地檢使用。法務部長蔡清祥表示，今年所需經費是動支第二預備金辦理，明年則由檢察機關編列預算支應，但長遠來看，法務部認為仍需將檢察官助理法制化，將盡快爭取修法。

現行檢察官助理係是依「行政院及所屬各機關學校臨時人員進用及運用要點」予以進用，並依勞動基準法訂立勞動契約。相關人員的進用、甄選、考核除可參考「法務部及所屬各機關臨時人員員額統籌運用及管理方式」辦理，該管理方式中也訂有公開甄選及學歷、品格、迴避的限制，用人機關也可在法令許可範圍內訂定考核標準。

至於外界關心檢察官助理接觸到刑案偵查核心，是否易違反偵查不公開？檢察司長郭永發解釋，檢察官助理到職時都有簽屬不得違反偵查不公開的保密協議，若真有洩密情事，也可準用刑法公務員洩漏國防以外機密的洩密罪，追究其刑責，因此外界無須過度擔心。

檢察司今天也公布了這次全國共錄取百名檢察官助理的基本背景，法律相關專業占九成，財經專業占4％，其他專業占6％。其中碩士占13％，學士87％，薪水為46000元，待遇已優於剛考上國考的實習律師。