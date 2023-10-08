黑白兩道都追他…宜縣府前專員欠債2億 落網後反而「鬆一口氣」

宜蘭縣政府公共造產前專員許智信涉嫌誆騙募資、借貸2億元，昨天傍晚在台北高鐵站被捕。據了解，連日來白道黑道都在找他，落網時見到來抓他的是員警，反倒「鬆了一口氣」；下午被害人撞見許男被上手銬送去地檢署複訊，難過落淚「好好的一個人，怎會變成這樣？」

許智信是羅東鎮人，曾經營民宿，2018年參加羅東鎮民代表選舉落選，隔年進入宜蘭縣政府服務，在民政處公共造產擔任約雇專員，經常幫縣長跑行程。

地下錢莊黑道都在找他，許被捕時拜託警方保護其家人，願意坦承面對一切，並供稱自己因選舉時欠很多錢，否認假借縣府重大活動招標案募資，單純是以投資名義或親友借貸，也向地下錢莊借錢，導致後來錢坑越滾越大，無力債還。

全案由宜蘭地檢署指揮調查站及礁溪警分局偵辦，據了解，許智信對於部分真心幫忙、借錢的親友感到過意外去，上個月28日逃逸後，曾與少數債主連繫碰面，請求對方給他時間想辦法還錢。

許男開著女友的車南下苗栗，但車上被放追蹤器，他得知被追蹤棄車逃逸，連手機都丟掉，檢警專案小組過濾監視器，掌握其行蹤。連日來，黑道白道都在找他，許男也怕被綁走，都是請別人代訂旅館，每個地方只住一天，曾往返高雄及台北二趟，期間有人接應，他也變賣一些手飾珠寶，身上大約留有60萬元。

昨天傍晚將近6點，專案小組決定逮人，許智信步出高鐵站時，遠遠看到他認識的小隊長上前，先是嚇了一跳，但接著神情反是「鬆了一口氣」，配合跟著走出高鐵站。

今天下午2點半，許男被依詐欺、貪污治罪條例移送宜蘭地檢署複訊，當時檢察官剛好問完前往說明案情的受害者，1名女被害人撞見許男被上手銬送到地檢署，不禁哽咽落淚，「好好的一個人，怎會變得如此狼狽？為什麼要騙大家？」

該女子說，許向她借150萬元，承諾給她比地下錢莊還高的利息，起初都有收到利息，後來看新聞才知跑路了，她這輩子辛苦存的錢及退休金全沒了。

另名男性受害者被借120萬元，他懷疑許智信背後應該有詐騙集團，不可能一個人要這麼多錢。許智信到底在外頭借了多少錢？是否外傳2億元？由於他挖東牆補西牆，連自己也搞不清楚欠了多少錢。