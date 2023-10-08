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人工流產沒做好胎兒長大又死亡 新竹婦產科醫師判賠

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹蘇姓婦人發現懷孕但因育有2寶不願再生，於是前往邱姓醫師開業的診所人工流產，沒想到蘇在其他醫院裝避孕器時，發現胎兒還在成長，且已太大無法流產，後來因墮胎藥物影響，胎兒11周又6天時胎死腹中，只能進行子宮搔刮手術。蘇婦憤而對邱姓醫師求償60萬元，法官認定邱男有醫療疏失，判賠35萬8745元。

判決書指出，蘇婦去年9月發現懷孕，但因已育有兩名幼兒，因此到婦產科診所由邱姓醫師進行人工流產。當天邱男以超音波檢查發現蘇婦懷孕5周已有胚囊、嬰兒體長約0.9公分，立即開立人工引產RU486藥物。

蘇婦在診所櫃檯於護理師面前服用，隔2天再依醫囑服用其他藥物。回診時，邱男再以超音波檢查，檢查過程中告知蘇婦：「都流乾淨了，只剩下一點點黏膜」等語，並再開立宮縮藥。

未料蘇婦隔月前往其他醫院裝置避孕器時，醫師發現，嬰兒根本沒有流產還在腹中，持續成長且已有心跳，已達懷孕9周又5天，也因胎兒太大已無法人工流產。後來又因曾服用墮胎藥的影響，胎兒11周又6天時胎死腹中，蘇婦只能全身麻醉緊急進行子宮搔刮手術治療。

蘇婦控訴，為解決醫療糾紛，曾向新竹縣衛生局申請醫療爭議調處，但2次邱男都未出席，至今對此事置若罔聞，毫無顧念病患同理心。事後她為避免留下後遺症，除了到產後護理之家坐月子7天，出院後還需請婆婆幫忙調理飲食、進行子宮按摩護理課程以及嬰靈超渡儀式等，家庭因此受到莫大驚嚇，自己身心承受極大痛苦，因此提出60萬賠償金。

法官認為，蘇婦信任邱男，以為僅須服用RU486藥物即可順利人工流產，不料因邱男醫療過失未及早發現流產失敗，使胎兒在蘇婦不知情下持續發育達9周又5天，已無法人工流產。

蘇婦以為未來必須養育第3名預料外嬰兒，影響其生涯規劃及家庭經濟，又因胎兒受RU486藥物影響而於懷孕11周又6天時胎死腹中，被迫全身麻醉及子宮搔刮手術並住院，損害身心健康，堪信確實受有相當程度痛苦，最後判邱男需賠償35萬8745元。

蘇姓婦人發現懷孕但因育有2寶不願再生，於是前往邱姓醫師開業的診所人工流產，沒想到蘇婦前往其他醫院裝避孕器時，發現胎兒還在成長。示意圖／Ingimage
蘇姓婦人發現懷孕但因育有2寶不願再生，於是前往邱姓醫師開業的診所人工流產，沒想到蘇婦前往其他醫院裝避孕器時，發現胎兒還在成長。示意圖／Ingimage

懷孕 醫師 子宮

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