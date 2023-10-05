飛躍文創涉美化財報損失上億 檢調今搜索約談5人

2016年至2019年間，飛躍文創王姓負責人等人為了股價美化財報，未踐行相關程序，便入股其他公司，造成公司虧損上億元，涉犯證券交易法、非常規交易、特別背信罪等罪嫌，台北地檢署今指揮法務部調查局台北市調查處搜索5處，預計訊問被告王及公司主管共5人。

飛躍文創是一間授權代理IP的文創公司，從日本、美國或台灣取得卡通或漫畫人物肖像授權，將肖像運用至玩具、文具、生活用品、策劃展覽及主題餐廳，曾推出戽斗星球扭蛋、蛋黃哥主題餐廳及相關卡通角色展覽。