快訊

不斷更新／花蓮、台中等8縣市明正常上班課 6日各地颱風假一覽

亞運棒球／中國隊先發投手曝光 5年前壓制中華隊的那個人

消失的28人？連假遊日「整團no show」搞烏龍 旅行社慘賠30萬

飛躍文創涉美化財報損失上億 檢調今搜索約談5人

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

2016年至2019年間，飛躍文創王姓負責人等人為了股價美化財報，未踐行相關程序，便入股其他公司，造成公司虧損上億元，涉犯證券交易法、非常規交易、特別背信罪等罪嫌，台北地檢署今指揮法務部調查局台北市調查處搜索5處，預計訊問被告王及公司主管共5人。

飛躍文創是一間授權代理IP的文創公司，從日本、美國或台灣取得卡通或漫畫人物肖像授權，將肖像運用至玩具、文具、生活用品、策劃展覽及主題餐廳，曾推出戽斗星球扭蛋、蛋黃哥主題餐廳及相關卡通角色展覽。

檢方指出，2016年至2019年期間，王等人為了股價美化財報，未踐行相關程序，入股其他公司，造成公司受有上億元損害。全案經股東檢舉，檢調今搜索5處，稍晚將訊問王姓負責人及公司主管等5人，全案朝證券交易法、非常規交易、特別背信罪等方向偵辦。

台北地檢署。圖／報系資料照片
台北地檢署。圖／報系資料照片

文創 餐廳 卡通

延伸閱讀

全台僅三間要打卡！藏壽司「卡娜赫拉門市」限定登場 「夢幻海味」新品這日開吃

邱顯智指鏡電視股東入股中嘉 知法玩法違背反媒體壟斷

影／違背反媒體壟斷 邱顯智質疑鏡電視股東也入股中嘉？

時力：三立入股中嘉成綠媒巨獸 NCC是無能還是蓄意包庇

相關新聞

酸鄭運鵬徵才像詐騙集團 竹市美女發言人挨告判決出爐

民進黨立委鄭運鵬不滿民眾黨前發言人、新竹市政府發言人徐千晴在臉書指他的徵才廣告不透露聯絡人、地址、員工人數等，猶如「詐騙...

楊蕙如率網軍汙衊外交官判刑 憲法法庭將審侮辱公務員罪是否違憲

新任大法官朱富美、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥本月上任，憲法法庭今公告11月至明年3月行言詞辯論的庭期，其中包括無期徒刑撤銷假...

美女發言人酸鄭運鵬像詐騙集團 法官有感而發這件事是「莫大的悲哀」

民進黨立委鄭運鵬不滿民眾黨前發言人、新竹市政府發言人徐千晴在臉書指他的徵才廣告不透露聯絡人、地址、員工人數等，猶如「詐騙...

飛躍文創涉美化財報損失上億 檢調今搜索約談5人

2016年至2019年間，飛躍文創王姓負責人等人為了股價美化財報，未踐行相關程序，便入股其他公司，造成公司虧損上億元，涉...

連江縣五「同」相挺違法感弱？ 最高檢：加強布雷外來人口

最高檢察署昨天在連江縣舉行查賄座談會，檢察總長邢泰釗說，連江的進步與選風淨化有關，應灌輸國人正確的觀念，特別是境外勢力介...

高雄男暴打女友重傷昏迷棄之不理 警追1天逮人殺人未遂送辦

高雄于姓男子疑因感情糾紛，到吳女租屋處，兩人發生口角，竟涉嫌對吳女拳打腳踢，將吳女打昏逃逸。吳女好友到她住處，發現她不省...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。