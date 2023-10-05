飛躍文創涉美化財報損失上億 檢調今搜索約談5人
2016年至2019年間，飛躍文創王姓負責人等人為了股價美化財報，未踐行相關程序，便入股其他公司，造成公司虧損上億元，涉犯證券交易法、非常規交易、特別背信罪等罪嫌，台北地檢署今指揮法務部調查局台北市調查處搜索5處，預計訊問被告王及公司主管共5人。
飛躍文創是一間授權代理IP的文創公司，從日本、美國或台灣取得卡通或漫畫人物肖像授權，將肖像運用至玩具、文具、生活用品、策劃展覽及主題餐廳，曾推出戽斗星球扭蛋、蛋黃哥主題餐廳及相關卡通角色展覽。
檢方指出，2016年至2019年期間，王等人為了股價美化財報，未踐行相關程序，入股其他公司，造成公司受有上億元損害。全案經股東檢舉，檢調今搜索5處，稍晚將訊問王姓負責人及公司主管等5人，全案朝證券交易法、非常規交易、特別背信罪等方向偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言