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美女發言人酸鄭運鵬像詐騙集團 法官有感而發這件事是「莫大的悲哀」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

民進黨立委鄭運鵬不滿民眾黨前發言人、新竹市政府發言人徐千晴在臉書指他的徵才廣告不透露聯絡人、地址、員工人數等，猶如「詐騙集團」讓人卻步，鄭提告求償60萬元，並要求徐女在臉書刊登判決要旨，台北地方法院今判決徐千晴免賠，鄭運鵬敗訴。可上訴。

民眾黨主席柯文哲曾稱低薪是教育出問題，之後鄭運鵬在臉書PO出民眾黨以基本工資2萬6400元徵黨工，酸「驗證柯文哲香蕉只能請猴子的理論」，隨後民眾黨前發言人徐千晴也在臉書上反擊。

徐千晴截圖人力銀行徵才頁面，發文指鄭運鵬「反觀鄭委員的徵才廣告，聯絡人、電話、地址、員工人數都不透露，猶如詐騙集團讓人卻步」；鄭運鵬事後稱辦公室沒有徵才，認為徐千晴沒有查證，提民事訴訟，要求徐千晴賠償60萬元，並在臉書刊登判決要旨。

法院認為徐千晴的言論「猶如詐騙集團讓人卻步」，不是在指鄭運鵬確實是詐騙集團，而是評價鄭未提供徵才聯絡方式「好像」、「如同」詐騙集團的行為，屬於個人意見表達。

台北地院指出，鄭運鵬歷任多屆立委及民進黨黨團幹事長，公眾人物名譽相對於言論自由，應有較高程度的退讓，雖「猶如詐騙集團令人卻步」用詞稍微尖銳，引發鄭主觀情緒感受不佳，但無從認定名譽權受不法侵害，判決鄭運鵬敗訴，徐千晴免賠。

法院也在判決理由「有感而發」指出，一個人永遠活在別人的認可之下，是莫大的悲哀，他者言論是天堂或地獄，都在人當下吐納一念之間。願所有因他者言論所苦者，萌生一念之明，離苦得樂。

新竹市政府發言人徐千晴。圖／取自徐千晴臉書
新竹市政府發言人徐千晴。圖／取自徐千晴臉書

詐騙集團 鄭運鵬 徐千晴

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