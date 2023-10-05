小三護理師砍死大29歲牙醫男友 發誓不想殺人「否則出獄被車撞死」

女護理師曾廉容和大自己29歲已婚牙醫呂俊瑤交往，不滿呂遲未與元配離婚，氣得當街拿刀砍死對方，一審依殺人罪判曾女15年徒刑。曾女和檢方均上訴，台灣高等法院今開庭，曾女表示「我對天發誓那天沒有想殺任何一個人，否則我出獄第一天就被車撞死」，法院定10月26日宣判。

曾廉容開庭時痛哭失聲地說，她在這段關係中很痛苦，「我也不能逼他（指呂俊瑤）」，才會想輕生不用面對這種痛苦，她不知道該怎麼處理。

她說，她已經把菜刀放包包很長一段時間，並非為了預謀殺人，是因為呂常情緒來動手打人，她才會把刀放在包包中裡，她根本沒有要威脅呂的家人，也不是預謀殺人，當天是因為呂妻衝出來以言語羞辱她，才會一時情緒失控。

曾女表示，「這樣的結果不是我樂見的，再怎麼衝動也不該如此」，她對家屬感到抱歉，其實從一審到現在很想向家屬當面道歉，但家屬都沒有來開庭，她希望律師能幫忙轉達，也想好好懺悔、有彌補家屬的機會。

法官問及為何不和呂俊瑤分開，曾廉容指出，她有試著和呂分開且搬家過，但呂不要她搬走，並表示要知道她的地址才會安心，「我搬走後他還每天來找我，分不開」，他認為自己也有問題，不能全怪呂。

曾廉容律師指出，曾廉容犯後坐在原地接受員警制伏，並當下承認犯罪，符合自首減刑要件，另一審判決未審酌曾女的人格特質等因素，盼請高院能酌減刑期。

檢方認為呂妻當場有報案、鄰居也有報警，警方趕到現場時早已知悉曾女犯行，不適用自首減刑的條件；曾女帶2把刀是有針對性的，且是預謀犯案而非臨時失控起意。

告訴代理人指出，曾廉容稱自己受呂妻言詞刺激才會殺人是卸責之詞，根據呂、曾女長達70頁的對話記錄來看，曾女一直處於威脅、恐嚇的角色，且未曾提及被呂傷害，反而是呂說「上次買刀就不對了，我的疤痕都還在」等語，曾女是預謀殺人，犯後毫無悔意，希望法院從重量刑。

家住屏東的曾廉容（28歲）北上讀書，畢業後在呂俊瑤（57歲）經營的牙醫診所擔任護理師，兩人發展不倫戀，租屋同居。曾女認為呂沒有與元配離婚的打算，且呂周末仍回家和妻子、子女團聚，午休時間也會回家用餐，妒火中燒。

曾廉容多次傳訊息施壓呂，或在兩人衝突時拿刀威脅、劃傷呂的手掌和胸口，呂無奈只好收走刀具，但曾女再度買菜刀藏在慣用的背包中。

2022年3月1日中午，呂往常從診所回家和妻子用餐，曾女帶著背包在巷口徘徊，呂妻見狀稱「你趕快走」「我要打電話報警」「怎麼長這個樣子」，呂擔心引發衝突，先要求妻子回家。曾女情緒失控，拿菜刀朝呂揮砍16刀，呂大量失血倒地不起，送醫回天乏術。曾女懊悔，也拿刀自殘，警方到場將她送醫急救。